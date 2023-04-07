Танковые снаряды с обедненным ураном. Как устроены боеприпасы, так нервирующие Россию, и что у них внутри — инфографика NV 7 апреля, 16:16 Эксклюзив NV Украинские военные на танке Challenger 2 (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В конце марта Министерство обороны Британии подтвердило, что передаст Украине снаряды с обедненным ураном для своих танков Challenger 2. В России этот факт спровоцировал настоящую истерику и манипулятивные обвинения в поставках оружия якобы с «ядерным компонентом».

Первые британские танки Challenger 2 уже прибыли в Украину — этот факт 28 марта подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников. Он заверил, что вскоре эта бронетехника приступит к выполнению боевых задач. Украинские военные во время обучения на танках Challenger 2 в Великобритании в течение нескольких недель овладевали навыками вождения и совместной работы экипажа танка, а также учились эффективно выявлять и поражать вражеские цели.

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Между тем обещание Лондона обеспечить Украину снарядами с обедненным ураном к танкам Challenger 2 спровоцировало волну информационных манипуляций с подачи Кремля — в частности лживые заявления МИД РФ о том, что «эти снаряды заражают окружающую среду и вызывают онкологию у людей».

NV напоминает, что на самом деле известно о таких снарядах, и в своей инфографике показывает, как они устроены.