О женских вагонах и не только. NV проводит опрос по поводу того, с какими сложностями сталкиваются украинцы и украинки во время путешествий 24 мая, 21:16 Укрзализныця намерена запустить женские купе в тестовом режиме (Фото:Укрзализныця — Ukrzaliznytsia via facebook)

Цель анонимного опроса — узнать, с какими сложностями сталкиваются украинцы во время путешествий по железной дороге и какие именно изменения могли бы сделать эти путешествия более комфортными.

23 мая 2023 года Укрзализныця заявила о тестовом запуске отдельных купе для женщин в поездах. Этому предшествовали оживленные дискуссии в социальных сетях относительно сексуальных домогательств к женщинам в поездах и петиция к президенту с просьбой создать женские вагоны.

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Как сообщил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко, в специальных купе будет разрешено находиться женщинам, трансженщинам, мамам с детьми до 6 лет любого пола. Но пока «этот диалог еще открыт».

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Репортер Саша Горчинская создала онлайн-опрос для того, чтобы узнать, какой опыт путешествий был у читателей и читательниц NV и какие изменения они хотели бы для улучшения комфорта услуг.

Все вопросы в опроснике — анонимные. В конце анкеты есть открытые вопросы, где вы также можете поделиться своей историей анонимно. Никакие личные данные, кроме тех, которые мы просим указать в опроснике, например, пол, возраст и регион, не будут собраны дополнительно без согласия респондентов на это. Для тех, кто желает рассказать о своем опыте открыто, мы создали форму обратной связи.

Данные, полученные в результате этого опроса, лягут в основу будущих публикаций на сайте NV.

Напомним, ранее NV проводил онлайн-исследование о том, что украинцы думают о сексе, а также, совместно со студией онлайн-образования EdEra, на тему домашнего насилия в Украине и противодействия ему.