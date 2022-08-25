Генштаб сообщил, что сейчас происходит на юге Украины
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры линии боевого столкновения.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
Для обстрелов захватчики применяли танки, а также ствольную и реактивную артиллерию.
Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Белая Криница.
Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.
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