Генштаб сообщил, что сейчас происходит на юге Украины 25 августа, 08:00 Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры линии боевого столкновения.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Для обстрелов захватчики применяли танки, а также ствольную и реактивную артиллерию.

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Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Белая Криница.

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Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.



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