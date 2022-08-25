Генштаб сообщил, что сейчас происходит на юге Украины

25 августа, 08:00
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Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры линии боевого столкновения.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Для обстрелов захватчики применяли танки, а также ствольную и реактивную артиллерию.

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Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Белая Криница.

Видео дня

Корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства и поражения объектов в глубине территории Украины.

https://www.youtube.com/embed/7mvMir6_R1Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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