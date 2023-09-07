«Путин верит шаманам, а не разведке». Бывший глава ГУР Кондратюк — о достижениях украинских и провалах российских разведчиков 7 сентября, 20:38 NV Премиум Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк (Фото:Назарий Мазилюк / УП)

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк — бывший глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

В интервью Radio NV он рассказал о самой выдающейся операции разведчиков во время российско-украинской войны, а также об уменьшении возможностей российской разведки и вере диктатора Путина старцам и шаманам.

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— У нас очень приятный праздник — День военной разведки. Поздравляю вас с этим праздником. Многие из операций ГУР являются засекреченными, общественность о них узнает, возможно, позже. Но Кирилл Буданов, глава ГУР, делает упор на операции Синица — 23 августа российский пилот передал российский вертолет Ми-8 Украине. Как вы оцениваете эту операцию?

— Говорят «чрезвычайная», «невероятная». И это же не только потому, что мы получили технику. Я еще на [другом] аспекте хотел сосредоточить внимание.

Дело в том, что пилоты — это была и есть наиболее защищенная, скажем так, категория военнослужащих — не только по материальному, финансовому обеспечению. Это также элита. То есть, чтобы сегодня овладеть техникой, надо, разумеется, и определенные способности, и навыки. То есть уже даже по критериям отбора — это люди, которые, действительно, лучшие среди лучших. И они сами себя так чувствуют.

И вербовочная уязвимость такой категории военнослужащих очень-очень низкая. То есть подобраться, завербовать — это почти невероятно.

Сделано невозможное. А что именно невозможно? Дистанционная вербовка человека. И к нему [нужно было] найти психологический подход, выявить его мотивацию, потом — гарантировать безопасность… То есть это уже целый комплекс мероприятий, которые предшествовали и были организованы Главным управлением разведки для того, чтобы такая операция завершилась успешно.

В чем ее уникальность? Уникальность в подходах. Обычно, у разведки традиционные подходы — это когда [есть] личный контакт, выявлены слабости человека. Вот сегодня, в условиях войны, в условиях цифровых технологий, Главное управление разведки пошло дальше.