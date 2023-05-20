«Ты должен убить русского». Подполковник Удовченко (Маузер), участник боев за Донбасс, — о философии войны и пролетарской сути врага 20 мая, 18:10 NV Премиум Подполковник Удовченко рассказывает о принципах, по которым формирует военные команды и вспоминает самые яркие моменты боев на Донецком направлении. (Фото:ТСН)

Кадровый военный Олег Удовченко, который после демобилизации по состоянию здоровья, снова пошел защищать Украину, рассказывает о том, как поступление различных видов западного оружия влияло на ход войны, и о самых сложных операциях с его участием.

С подполковником Олегом Удовченко (позывной Маузер) NV общается на этапе, когда он обучает новые снайперские группы навыкам ведения боя. Он - профессиональный военный, который начал армейскую карьеру еще в 1984 году, а продолжил во времена независимой Украины.

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Одним из первых весной 2014 года Удовченко понял необходимость формировать добровольческие батальоны для защиты востока Украины и сам принимал в этом участие. А в 2015 году присоединился к Нацгвардии и командовал оперативным батальоном в Луганской области. В 2021 году, уже имея инвалидность, оставил ВСУ, чтобы вернуться меньше, чем через год.

Утром 25 февраля 2022 года, позаботившись о безопасности семьи, он был уже в воинской части, даже не имея на руках соответствующих документов. Из удостоверения инвалида он вырвал свою фотографию и переклеил во временный военный билет. «Так и продолжилась для меня война», — теперь говорит подполковник.

Далее был восток, бои под Славянском и Святогорском, где группа, которой он командовал, «группа Маузера», установила украинский флаг на самой высокой точке — на памятнике русскому революционеру Артему, а также долгие месяцы боев.

Об опыте войны и собственных выводах о ней, Удовченко рассказывает NV.