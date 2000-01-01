HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії. Прем’єра документального фільму на НВ

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Валерій Корсунський
«Ще 23 лютого сучасний та модерновий вокзал Берліна жив своїм буденним життям: потяги та валізи, сосиски та шаурма, зустрічі та прощання, обійми та передчуття нових пригод. А вже за кілька днів він перетворився на один з найбільших у Європі волонтерських хабів. Разом із першими потягами із заляканими, розгубленими, втомленими українцями на вокзал почали приходити звичайні берлінці, які пропонували безкоштовне житло, їжу та будь-яку можливу підтримку. Все це було за велінням серця, бо вчинити інакше вони просто не могли. Людей ніхто не примушував, а вони нічого не чекали у відповідь. І тоді ми подумали, що це не має залишитися непоміченим. Виникла ідея одним з героїв фільму зробити і сам вокзал — місце, де перетнулися долі волонтерів та українських біженців».
Ніна Шуліка
«Особливістю цих зйомок було те, що більшість знімальної групи складалась також з постраждалих від війни. Я їхала на зйомку з України в одному автобусі з біженцями з Маріуполя й Харкова — ніч в напруженому мовчанні, коли лише час від часу хтось з постраждалих дітей кричав уві сні. Учасники знімальної групи були у тому ж розгубленому стані, що і герої. Їхні розповіді дуже глибоко падали в серце. Тому після чергового інтерв‘ю ставало просто фізично важко. Були дні, коли хотілося лежати обличчям до стінки. Але зйомки затягують і рятують, хоча вони були і незвичні — не знаєш в який країні монтажка, не можеш в неї піти покрутити матеріал.
Мене вразили німецькі волонтери. Особливо суддя Алекс Ріхтер, солідний, впевнений і поважний чоловік — ввечері знімає мантію, надягає жовту жилетку волонтера, стає дуже простим й відкритим і йде розливати суп. І це він робить по чотири рази на тиждень всі ці місяці».
Алла Липовецька
«Фільм вийшов про такі глибини гуманізму, які людина відкриває у собі, інколи не очікуючи навіть від себе самої такої самопожертви, і вдячності, і витривалості. Вражає широта душі німецького волонтера, який оплачує цілий готель, щоб розмістити наших біженців. Або українки Катя, що вже давно живе в Берліні, яка відмовилася від звичного спокійного життя, весь час проводить на вокзалі, навіть беручи з собою маленького сина. Кажуть, у великій біді люди розкриваються, по-різному. Наш фільм — про ці розкриття, тільки всі вони — про кращий бік людської природи. Про, хай це звучить пафосно, гуманістичні ідеали людства».