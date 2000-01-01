HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії. Прем’єра документального фільму на НВ

Валерій Корсунський Креативний продюсер фільму «Ще 23 лютого сучасний та модерновий вокзал Берліна жив своїм буденним життям: потяги та валізи, сосиски та шаурма, зустрічі та прощання, обійми та передчуття нових пригод. А вже за кілька днів він перетворився на один з найбільших у Європі волонтерських хабів. Разом із першими потягами із заляканими, розгубленими, втомленими українцями на вокзал почали приходити звичайні берлінці, які пропонували безкоштовне житло, їжу та будь-яку можливу підтримку. Все це було за велінням серця, бо вчинити інакше вони просто не могли. Людей ніхто не примушував, а вони нічого не чекали у відповідь. І тоді ми подумали, що це не має залишитися непоміченим. Виникла ідея одним з героїв фільму зробити і сам вокзал — місце, де перетнулися долі волонтерів та українських біженців».

Робота над фільмом розпочалася на початку березня, він знятий за 5,5 місяців, що вважається невеликим проміжком часу для серйозного документального проекту. Але визначальним було не втратити момент, фільмувати все «по-живому», показати, як війна назавжди змінила життя українських людей, як вона міняє безхмарне (як, можливо, комусь здається) життя європейців.

Ніна Шуліка Сценаристка фільму «Особливістю цих зйомок було те, що більшість знімальної групи складалась також з постраждалих від війни. Я їхала на зйомку з України в одному автобусі з біженцями з Маріуполя й Харкова — ніч в напруженому мовчанні, коли лише час від часу хтось з постраждалих дітей кричав уві сні. Учасники знімальної групи були у тому ж розгубленому стані, що і герої. Їхні розповіді дуже глибоко падали в серце. Тому після чергового інтерв‘ю ставало просто фізично важко. Були дні, коли хотілося лежати обличчям до стінки. Але зйомки затягують і рятують, хоча вони були і незвичні — не знаєш в який країні монтажка, не можеш в неї піти покрутити матеріал.



Мене вразили німецькі волонтери. Особливо суддя Алекс Ріхтер, солідний, впевнений і поважний чоловік — ввечері знімає мантію, надягає жовту жилетку волонтера, стає дуже простим й відкритим і йде розливати суп. І це він робить по чотири рази на тиждень всі ці місяці».

У фільмі відсутній дикторський наратив, герої самі розказують свої історії. Автори вирішили не підсилювати художньо розповіді волонтерів, і не зменшувати градус невимовних страждань, які довелося пережити українським героїням фільму. Реальність та справжні вчинки завжди красномовніші за будь-яку вигадку. Та реальність, в якій опинилися всі ми, не вимагає якихось особливих художніх прийомів.



Але, за словами Валерія Корсунського, цей фільм — не просто фіксація дійсності. Це послання. Послання українцям: дивіться — у нас неймовірні люди. Чудові жінки, які пройшли дорогою пекла, але все одно мріють повернутися додому. І ваш щоденний подвиг на полі бою і в тилу — він недаремний! І послання всьому світові. Бо тисячі людей доброї волі — волонтерів, благодійників, помічників, — які пожертвували своїми грошима, часом, бізнесом, аби допомагати українцям за кордоном, повинні знати: все, що вони роблять, має велике значення, як для України, так і для всього людства. Їхня боротьба і позиція не залишилися непоміченими та марними.

Алла Липовецька Співзасновниця Об’єднання Українських Продюсерів,

продюсерка фільму «Вокзал надії» «Фільм вийшов про такі глибини гуманізму, які людина відкриває у собі, інколи не очікуючи навіть від себе самої такої самопожертви, і вдячності, і витривалості. Вражає широта душі німецького волонтера, який оплачує цілий готель, щоб розмістити наших біженців. Або українки Катя, що вже давно живе в Берліні, яка відмовилася від звичного спокійного життя, весь час проводить на вокзалі, навіть беручи з собою маленького сина. Кажуть, у великій біді люди розкриваються, по-різному. Наш фільм — про ці розкриття, тільки всі вони — про кращий бік людської природи. Про, хай це звучить пафосно, гуманістичні ідеали людства».

Автори зазначають, що ніхто з українських героїнь фільму не вважає себе біженкою. Вони упевнені, що все це — вимушене тимчасове перебування за кордоном, яке обов’язково закінчиться поверненням в Україну. І так само, як на початку війни головний вокзал Берліна став для сотень тисяч українців місцем надії на життя без бомб, так само звідси розпочнеться дорога додому після перемоги.



Зйомки відбувалися у Берліні. Знімальна група складалася переважно з українців, але за участю німецьких фахівців, зокрема, оператора-постановника та звукорежисера. Головний оператор — Рихард Макс, йому дуже близька Україна, бо має дружину-українку, її батьки наразі в Одесі. Ріхард навіть успішно організовує кампанії збору коштів на потреби української армії.