Даже не паритет. Украина получила преимущество в артиллерии над РФ на юге — NYT 30 октября, 01:51 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Stringer)

Благодаря поставкам западного оружия и беспилотникам украинские военные получили преимущество в артиллерии над РФ на юге Украины.

Об этом сообщает The New York Times.



Отмечается, что благодаря высокоточному оружию и снарядам, а также разным беспилотникам, украинские военные уничтожают на юге большое количество личного состава и техники.

Видео дня

Летом на Донбассе Россия выпускала около 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский. В Херсонской области количество снарядов сравнялось, но украинская армия имеет преимущество благодаря точности и дальности.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас. Существует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф… Интенсивность огня снизилась в три раза. Воевать с ними реально", - заявил майор Александр, командир артиллерийской батареи на херсонском направлении.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.