Даже не паритет. Украина получила преимущество в артиллерии над РФ на юге — NYT

30 октября, 01:51
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Stringer)

Благодаря поставкам западного оружия и беспилотникам украинские военные получили преимущество в артиллерии над РФ на юге Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что благодаря высокоточному оружию и снарядам, а также разным беспилотникам, украинские военные уничтожают на юге большое количество личного состава и техники.

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Летом на Донбассе Россия выпускала около 10 артиллерийских снарядов на каждый украинский. В Херсонской области количество снарядов сравнялось, но украинская армия имеет преимущество благодаря точности и дальности.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас. Существует мнение, что российская армия бесконечна, но это миф… Интенсивность огня снизилась в три раза. Воевать с ними реально", - заявил майор Александр, командир артиллерийской батареи на херсонском направлении.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.

https://www.youtube.com/watch?v=wMtSzbnGtfE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Артиллерия Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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