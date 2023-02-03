С начала войны РФ потеряла убитыми и ранеными почти 200 тысяч человек — NYT 3 февраля, 05:27 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", - сообщает издание.

В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.

"Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны", - пишет издание.

По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составляют 129 030 военнослужащих. За сутки ликвидировано около 610 оккупантов.

По данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:

личного состава - около 129030 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков - 3211 ( +2) ед.

+2) ед. боевых бронированных машин — 6382 ( +0) ед.,

+0) ед., артиллерийских систем - 2212 ( +5) ед.,

+5) ед., РСЗО - 458 ( +0) ед.,

+0) ед., средства ПВО - 222 ( +1) ед.,

+1) ед., самолетов — 293 ( +0) ед.,

+0) ед., вертолетов — 284 ( +0) ед.,

+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 ( +0),

+0), крылатые ракеты - 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед.,

+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн — 5064 ( +3) ед.,

+3) ед., специальная техника - 200 ( +0).