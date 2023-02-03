С начала войны РФ потеряла убитыми и ранеными почти 200 тысяч человек — NYT

3 февраля, 05:27
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.

Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.

По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", - сообщает издание.

В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.

"Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны", - пишет издание.

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По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составляют 129 030 военнослужащих. За сутки ликвидировано около 610 оккупантов.

По данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:

  • личного состава - около 129030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков - 3211 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед.,
  • артиллерийских систем - 2212 (+5) ед.,
  • РСЗО - 458 (+0) ед.,
  • средства ПВО - 222 (+1) ед.,
  • самолетов — 293 (+0) ед.,
  • вертолетов — 284 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед.,
  • специальная техника - 200 (+0).
https://www.youtube.com/watch?v=HdT11htIDcA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Война в Украине Война России против Украины

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