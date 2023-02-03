С начала войны РФ потеряла убитыми и ранеными почти 200 тысяч человек — NYT
Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ)
Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.
Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.
По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.
"Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку", - сообщает издание.
В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.
"Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны", - пишет издание.
По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составляют 129 030 военнослужащих. За сутки ликвидировано около 610 оккупантов.
По данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:
- личного состава - около 129030 (+610) человек ликвидировано,
- танков - 3211 (+2) ед.
- боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед.,
- артиллерийских систем - 2212 (+5) ед.,
- РСЗО - 458 (+0) ед.,
- средства ПВО - 222 (+1) ед.,
- самолетов — 293 (+0) ед.,
- вертолетов — 284 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед.,
- специальная техника - 200 (+0).