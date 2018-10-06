06 октября 2018, суббота

Cентябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 137 лет - метеорологи

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Средняя температура воздуха в этом месяце составила +17,3°С
Фото: pixabay

Средняя температура воздуха в этом месяце составила +17,3°С

Сентябрь 2018 года разделил пятую и шестую строчку в рейтинге самых теплых в Киеве за 137 лет наблюдения.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории Срезневского.

Средняя температура воздуха в этом месяце составила +17,3°С, что превысило климатическую норму на 3,4°С.

Самым холодным днем ​​в сентябре было 30 число, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,5°С, а самым жарким - 3 сентября, когда максимальная температура достигла +31,9°С.

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