Детектор медиа и Институт массовой информации включили NV во всеукраинскую Карту рекомендованных медиа 19 сентября, 11:09 Логотип НВ (Фото:НВ)

Институт массовой информации и Детектор медиа создали интерактивную Карту рекомендованных медиа, куда вошли 142 медиа из всех регионов Украины. Среди них 12 национальных СМИ — в этот список включили и NV.

Карта рекомендованных медиа, которую можно посмотреть по ссылке, охватывает 101 онлайн-медиа, 24 радио и 48 телеканалов в 24 областях Украины и АР Крым.

Все 142 медиа, которые были включены в эту карту, прошли независимое экспертное оценивание. Проект инициировали общественные организации Институт массовой информации и Детектор медиа при поддержке международной организации Internews.

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«Карта рекомендованных медиа — это продолжение многолетней работы ИМИ и Детектора медиа над мониторингами качества информации, которую получают украинские граждане. ИМИ уже давно публикует Белые списки онлайн-медиа. И они для многих становятся ориентиром: каким медиа можно доверять. На карте теперь будут представлены и телекомпании по результатам мониторинга Детектора медиа», — заявила глава правления ОО Детектор медиа Наталья Лигачева.



Среди национальных СМИ на карте есть такие (по алфавиту):



Hromadske



NV

ZN.UA ( Зеркало недели)

Зеркало недели) Бабель



ЛІГА.net



Радіо Свобода Україна

Свідомі

Суспільне мовлення



Укрінформ



Українська правда

Українське радіо

Український тиждень

На первом этапе к участию в проекте подали более 200 региональных медиа. Независимые медийные эксперты и юристы оценивали региональные новостные порталы, радио и телеканалы по трем основным блокам критериев — прозрачность, соблюдение профессиональных стандартов и журналистской этики. Подробнее с методологией оценивания можно ознакомиться по ссылке.

Больше всего рекомендованных медиа, размещенных на карте, в Киевской области: это 12 национальных и четыре региональных медиа (всего 16).

В регионах это такое количество медиа:

в Харьковской области — 10 медиа на регион;

по девять рекомендованных медиа на регион имеют Львовская, Ивано-Франковская и Донецкая области;

Полтавская область — семь рекомендованных медиа;

по шесть рекомендованных медиа на регион имеют Волынская, Тернопольская, Кировоградская и Одесская области;

по пять рекомендованных медиа на регион имеют Ровенская, Житомирская, Днепропетровская, Запорожская и Луганская области;

по четыре рекомендованных медиа на регион имеют Черкасская, Черновицкая, Черниговская, Хмельницкая и Николаевская области;

по три рекомендованных медиа на регион имеют Закарпатская, Винницкая, Сумская и Херсонская области;

одно рекомендованное медиа — АР Крым.

«Главная цель у нас одна — дать нашим согражданам полную и точную информацию о том, что происходит в Украине и мире. Это особенно важно во время войны, когда отсутствие правдивой информации может стоить кому-то даже жизни. И, наоборот, ее наличие может кому-то помочь выжить», — отметила Лигачева.



По мнению директора ИМИ Оксаны Романюк, карта поможет защитить и поддержать независимые медиа в Украине. «Медиа влияют на то, как факты рассматриваются и обсуждаются в обществе, способствуют формированию общественного мнения. Поэтому независимость и плюрализм медиа является залогом здоровой демократической системы. Надеемся, что эта карта поможет и гражданам, которые будут искать качественные и достоверные источники информации», — сказала она.



Проект будет систематически обновляться, для участия в карте смогут подать заявку все украинские медиа, которые захотят присоединиться.

Институт массовой информации дважды в год мониторит всеукраинские онлайн-медиа и составляет Белый список самых качественных и наиболее ответственных украинских онлайн-медиа. В марте 2023 года NV также вошел в этот перечень, вместе с редакциями Суспільне, Громадське, Лига, Украинская правда, Укринформ, Зеркало недели, Бабель и Эспрессо.