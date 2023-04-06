Какой будет победа. Журнал NV возвращается в формате ежемесячника: в печать вышел первый номер

6 апреля, 11:13
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Первый выпуск ежемесячника содержит 148 страниц контента (Фото:NV)

Первый выпуск ежемесячника содержит 148 страниц контента (Фото:NV)

Команда NV выпускает первый номер журнала NV в формате ежемесячника. Об этом сообщил главный редактор проекта Виталий Сыч.

«Мы сдали первый номер журнала NV в формате ежемесячника. 148 страниц вместо 68 страниц, как было ранее, — рассказал Сыч. — Мне всегда было немного тесно в еженедельнике, потому что никогда нельзя было по-настоящему развернуться. Не хватало страниц. А здесь почти хватило».

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На обложке журнала — материал под заголовком Контури майбутнього. Якою буде перемога і що потрібно Україні для стрибка після війни (Контуры будущего. Какой будет победа и что нужно Украине для скачка после войны).

https://www.facebook.com/sych.vitaly/posts/pfbid0K6Cek8PsqbgxvFSpsJvwFv77mNxTC5LGz7WSw1iFN8X5vUahBZ7ieHdmwCW99Real?__cft__[0]=AZV0POLToco2Oitn0kyPuV6m1Ny1y7qzEufHmnf0DlpxBPYTwtOgINkgkZdcjD1T4slr6GwtOCEyCDV1s6ygWMUme6QeCivL8bjG-fHDGuXDhrRyYd-niLCEHsThE8u1MR6Xb39-WctEsix-VP_dS2WVfnm9NMip3ktU6ktgIOXoKA&__tn__=%2CO*F

Среди авторов и собеседников нового номера:

  • Елена Зеленская
  • Ярослав Грицак
  • Дмитрий Кулеба
  • Алексей Резников
  • Андерс Аслунд
  • Павел Казарин
  • Олег Гороховский
  • Валерий Пекар
  • Ольга Кудиненко
  • Алексей Тарасов
  • Андрей Пышный
  • Марина Стародубская
  • Максим Колесников

Кроме того, около 20 страниц первого номера ежемесячника NV занимает инфографика о современном вооружении ВСУ. А среди тем выпуска есть такие:

  • реконструкция битвы за Гостомель
  • фоторепортаж из Мариуполя сегодня
  • выдержит ли украинская экономика войну
  • как вернуть миллионы украинцев из-за границы
  • сценарии отвоевания Крыма от военного эксперта
  • что будет с Россией через 10 лет
  • все детали военного и экономического противостояния Китая и Тайваня
  • 100 крупнейших украинских бизнесов в Польше
  • рейтинг самых стабильных украинских банков
  • перспективы рынка недвижимости в Украине
  • исторические материалы о попытках львовян убить посла России и день входа украинских войск в Бахмут в начале ХХ века
  • возникновение Вселенной: теория большого взрыва трещит
  • эволюция Турина и люди, определившие лицо города
  • сверхпопулярный украинский фильм Памфир и рецензия на него
  • Календарь: самые интересные премьеры на Netflix, Apple TV, Prime Video, HBO в апреле и мае.

«Я получил удовольствие и за этот продукт мне не стыдно. Мне кажется, важно получать удовольствие от того, что делаешь. Тогда и продукт получается ок», — подытожил выход журнала в новом формате главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

Несколько недель назад, 15 марта, он анонсировал возобновление выхода печатного журнала NV в ежемесячном формате. По словам Сыча, для него специально готовили новый дизайн, шрифты, концепцию, инфографику и визуализацию тем, частично с помощью искусственного интеллекта. «Еще со времен Корреспондента и еженедельного NV у нас максималистские требования к себе по контенту и дизайну. Мы каждый раз делаем это с нуля, и нам это нравится», — отметил главный редактор проекта, подчеркнув, что новое преимущество ежемесячника — отсутствие в журнале лишнего «белого шума», свойственного сегменту онлайн-новостей.

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После начала полномасштабного вторжения России еженедельник НВ прекратил свой выход: последний номер вышел в свет 24 февраля 2022 года.

В конце 2022 года команда NV выпустила единственный печатный номер за год: это был специальный номер СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 по эксклюзивной лицензии от издателя авторитетного британского еженедельника The Economist. На 170 страницах журнала были размещены детальные прогнозы на предстоящий год о событиях в Украине и мире.

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, журнал NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Виталий Сыч Инфографика NV NV.ua Журнал Журнал NV

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