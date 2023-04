Какой будет победа. Журнал NV возвращается в формате ежемесячника: в печать вышел первый номер 6 апреля, 11:13 Первый выпуск ежемесячника содержит 148 страниц контента (Фото:NV)

Команда NV выпускает первый номер журнала NV в формате ежемесячника. Об этом сообщил главный редактор проекта Виталий Сыч.

«Мы сдали первый номер журнала NV в формате ежемесячника. 148 страниц вместо 68 страниц, как было ранее, — рассказал Сыч. — Мне всегда было немного тесно в еженедельнике, потому что никогда нельзя было по-настоящему развернуться. Не хватало страниц. А здесь почти хватило».

На обложке журнала — материал под заголовком Контури майбутнього. Якою буде перемога і що потрібно Україні для стрибка після війни (Контуры будущего. Какой будет победа и что нужно Украине для скачка после войны).

Среди авторов и собеседников нового номера:



Елена Зеленская

Ярослав Грицак

Дмитрий Кулеба

Алексей Резников

Андерс Аслунд

Павел Казарин

Олег Гороховский

Валерий Пекар

Ольга Кудиненко

Алексей Тарасов

Андрей Пышный

Марина Стародубская

Максим Колесников

Кроме того, около 20 страниц первого номера ежемесячника NV занимает инфографика о современном вооружении ВСУ. А среди тем выпуска есть такие:

реконструкция битвы за Гостомель

фоторепортаж из Мариуполя сегодня

выдержит ли украинская экономика войну

как вернуть миллионы украинцев из-за границы

сценарии отвоевания Крыма от военного эксперта

что будет с Россией через 10 лет

все детали военного и экономического противостояния Китая и Тайваня

100 крупнейших украинских бизнесов в Польше

рейтинг самых стабильных украинских банков

перспективы рынка недвижимости в Украине

исторические материалы о попытках львовян убить посла России и день входа украинских войск в Бахмут в начале ХХ века

возникновение Вселенной: теория большого взрыва трещит

эволюция Турина и люди, определившие лицо города

сверхпопулярный украинский фильм Памфир и рецензия на него

и рецензия на него Календарь: самые интересные премьеры на Netflix, Apple TV, Prime Video, HBO в апреле и мае.

«Я получил удовольствие и за этот продукт мне не стыдно. Мне кажется, важно получать удовольствие от того, что делаешь. Тогда и продукт получается ок», — подытожил выход журнала в новом формате главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

Несколько недель назад, 15 марта, он анонсировал возобновление выхода печатного журнала NV в ежемесячном формате. По словам Сыча, для него специально готовили новый дизайн, шрифты, концепцию, инфографику и визуализацию тем, частично с помощью искусственного интеллекта. «Еще со времен Корреспондента и еженедельного NV у нас максималистские требования к себе по контенту и дизайну. Мы каждый раз делаем это с нуля, и нам это нравится», — отметил главный редактор проекта, подчеркнув, что новое преимущество ежемесячника — отсутствие в журнале лишнего «белого шума», свойственного сегменту онлайн-новостей.

После начала полномасштабного вторжения России еженедельник НВ прекратил свой выход: последний номер вышел в свет 24 февраля 2022 года.

В конце 2022 года команда NV выпустила единственный печатный номер за год: это был специальный номер СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 по эксклюзивной лицензии от издателя авторитетного британского еженедельника The Economist. На 170 страницах журнала были размещены детальные прогнозы на предстоящий год о событиях в Украине и мире.

NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, журнал NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.