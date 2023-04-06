Какой будет победа. Журнал NV возвращается в формате ежемесячника: в печать вышел первый номер
Первый выпуск ежемесячника содержит 148 страниц контента (Фото:NV)
Команда NV выпускает первый номер журнала NV в формате ежемесячника. Об этом сообщил главный редактор проекта Виталий Сыч.
«Мы сдали первый номер журнала NV в формате ежемесячника. 148 страниц вместо 68 страниц, как было ранее, — рассказал Сыч. — Мне всегда было немного тесно в еженедельнике, потому что никогда нельзя было по-настоящему развернуться. Не хватало страниц. А здесь почти хватило».
На обложке журнала — материал под заголовком Контури майбутнього. Якою буде перемога і що потрібно Україні для стрибка після війни (Контуры будущего. Какой будет победа и что нужно Украине для скачка после войны).
Среди авторов и собеседников нового номера:
- Елена Зеленская
- Ярослав Грицак
- Дмитрий Кулеба
- Алексей Резников
- Андерс Аслунд
- Павел Казарин
- Олег Гороховский
- Валерий Пекар
- Ольга Кудиненко
- Алексей Тарасов
- Андрей Пышный
- Марина Стародубская
- Максим Колесников
Кроме того, около 20 страниц первого номера ежемесячника NV занимает инфографика о современном вооружении ВСУ. А среди тем выпуска есть такие:
- реконструкция битвы за Гостомель
- фоторепортаж из Мариуполя сегодня
- выдержит ли украинская экономика войну
- как вернуть миллионы украинцев из-за границы
- сценарии отвоевания Крыма от военного эксперта
- что будет с Россией через 10 лет
- все детали военного и экономического противостояния Китая и Тайваня
- 100 крупнейших украинских бизнесов в Польше
- рейтинг самых стабильных украинских банков
- перспективы рынка недвижимости в Украине
- исторические материалы о попытках львовян убить посла России и день входа украинских войск в Бахмут в начале ХХ века
- возникновение Вселенной: теория большого взрыва трещит
- эволюция Турина и люди, определившие лицо города
- сверхпопулярный украинский фильм Памфир и рецензия на него
- Календарь: самые интересные премьеры на Netflix, Apple TV, Prime Video, HBO в апреле и мае.
«Я получил удовольствие и за этот продукт мне не стыдно. Мне кажется, важно получать удовольствие от того, что делаешь. Тогда и продукт получается ок», — подытожил выход журнала в новом формате главный редактор проекта NV Виталий Сыч.
Несколько недель назад, 15 марта, он анонсировал возобновление выхода печатного журнала NV в ежемесячном формате. По словам Сыча, для него специально готовили новый дизайн, шрифты, концепцию, инфографику и визуализацию тем, частично с помощью искусственного интеллекта. «Еще со времен Корреспондента и еженедельного NV у нас максималистские требования к себе по контенту и дизайну. Мы каждый раз делаем это с нуля, и нам это нравится», — отметил главный редактор проекта, подчеркнув, что новое преимущество ежемесячника — отсутствие в журнале лишнего «белого шума», свойственного сегменту онлайн-новостей.
После начала полномасштабного вторжения России еженедельник НВ прекратил свой выход: последний номер вышел в свет 24 февраля 2022 года.
В конце 2022 года команда NV выпустила единственный печатный номер за год: это был специальный номер СВІТ ПОПЕРЕДУ 2023 по эксклюзивной лицензии от издателя авторитетного британского еженедельника The Economist. На 170 страницах журнала были размещены детальные прогнозы на предстоящий год о событиях в Украине и мире.
NV — независимый медиахолдинг, созданный командой профессиональных журналистов в 2014 году. Сегодня в него входят новостной сайт NV.UA, общенациональное разговорное Radio NV, журнал NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.