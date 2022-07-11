67 000 грн за 15 дней. Еще несколько шагов, чтобы ветеран АТО мог прооперироваться 11 июля, 14:39 Позиция Виталий Козьмин

Прошло 15 дней с того момента, когда НВ объявило о сборе средств на операцию для Виталия Козьмина. За это время на счет ветерана АТО поступило 67000 грн.

Уважаемые друзья, мы буквально в шаге от того момента, когда у Виталия будет реальный шанс на проведение хирургической операции по удалению раковой опухоли из кишечника, размер которой почти 10 см.

Фото: Виталий Козьмин

25 июля Виталий ложится в Национальный институт рака, который находится в столице, где ему эту операцию и проведут. Он был там на консультации и сейчас занимается приобретением всего необходимого для этого. Те средства, которые мы собираем, сейчас ему жизненно необходимы.



Мы верим, что успеем собрать 100 000 грн, чтобы помочь Виталию Козьмину!

Деньги можно перевести прямо на банковскую карту

Виталия Мироновича Козьмина: 4102 3251 2333 7321

IBAN UA233003460000026201906616847







Присоединяемся все вместе, чтобы помочь!

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