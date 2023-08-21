«Иногда мы совершаем ошибки. И это надо признавать». Журнал NV изменил резонансную обложку свежего номера — заявление главреда проекта 21 августа, 19:14 Главред проекта NV Виталий Сыч (Фото:НВ)

«Иногда мы совершаем ошибки. И это надо признавать». Главный редактор проекта NV сделал заявление относительно обложки свежего номера журнала, вызвавшей большой резонанс в Сети, и сообщил, что редакция решила ее заменить.

На обложке этого номера NV вышла тема об украинцах, которые приближают победу. Проиллюстрирована она была более чем десятком персонажей из разных сфер. Идея заключалась в том, чтобы показать усилия и жертвы украинцев, которые вовлечены в войну со всех сторон — военные, волонтеры, бизнесмены и т. д.

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Это все достойные люди. Но эта наша обложка — неудачная идея. Более того, это ошибка, потому что мы обидели многих людей. На нее не попали многие другие украинцы, которые тоже делают огромный вклад в приближение победы. Сейчас не время мерить усилия, эта тема поляризует. Мы все делаем один большой вклад. И делать его придется еще какое-то время.

Но иногда мы совершаем ошибки. И это надо признавать.

Новая обложка нового номера журнала NV / Фото: NV

Мы приняли принципиальное решение и меняем обложку. На ней не будет никаких личностей, только Народ Украины. Возможно, когда-то мы сможем понять масштаб коллективных усилий, которые приложили в этой войне все украинцы. Спасибо всем неравнодушным, кто поделился с редакцией своими впечатлениями. Мы слышим и ценим Ваше мнение и чувства.