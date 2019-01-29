НВ ищет яркого и амбициозного Sales manager Вчера, 17:59 239 НВ НВ

Привет! Новое Время очень нуждается в ярком и амбициозном Sales manager.

Если у тебя еще нет опыта работы, но ты филантроп и легко находишь подход к разным людям, ты давно мечтал о работе в медиа, тогда тебе к нам!



Немножечко о нас.



Новое Время - это медиа-бренд, который объединяет еженедельный общественно-политический журнал Новое Время, новостной сайт nv.ua, Радио НВ, подпроекты НВ Стайл, НВ Бизнес и ежегодную премию Люди Нового Времени.

Мы хотим, чтобы в Украине развивались объективные и влиятельные СМИ - вне зависимости от того, кто приходит к власти на уровне государства. Именно поэтому мы расцениваем нашу репутацию как наш главный актив.

Мы хотим, чтобы качественные и незаангажированные медиа-продукты были востребованы в обществе, а для этого необходимо, чтобы люди умели выделять такой продукт на фоне общего информационного шума. Поэтому наращивание узнаваемости Нового Времени является для нас важной составляющей построения нашего бренда.



Итак, что нужно делать?

У нас для тебя две главные задачи. Это - активный поиск и привлечение рекламодателей и ведение переговоров.

Что тебе в этом поможет?

Знание основ психологии и дипломатии, грамотная речь, здоровые амбиции, харизма.

Плюс к карме тебе за успешный опыт работы в активных продажах и с холодными звонками.

Что же ожидает нашего идеального кандидата?

работа в быстро растущем престижном независимом издании;

открытые возможности для роста и самореализации, большие задачи;

опытный руководитель, у которого есть чему поучиться;

достойный уровень оплаты труда;

оплачиваемый отпуск и больничный;



скидки и льготы на медицинское обслуживание, отдых на горнолыжном курорте и другие услуги от партнеров;



уютный, комфортабельный и хорошо оборудованный офис (Подол).

Дорогой соискатель, отправляй свое резюме. Будем рады знакомству! VKuzyk@nv.ua

Контактное лицо: Вероника

Эта вакансия на Rabota.ua https://rabota.ua/company3597496/vacancy7386923