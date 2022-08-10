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9 ВИЗНАЧНИХ РОКІВ

З нагоди свого дня народження NV фотографується, розповідає про колег, які захищають країну, та розмовляє про головне зі своїми відомими читачами

Команда

На фото — ті, хто створюють журнал, сайт, радіо та інші проєкти медіахолдингу
1. Олександр Медведєв, фотограф
2. Наталія Кравчук, фотографка
3. Петро Шевченко, NV Бізнес
4. Артем Ільїн, NV Бізнес
5. Марія Грушева, New Media
6. Сергій Депутат, New Media
7. Олександра Кабачок, New Media
8. Роман Прочук, New Media
9. Віталій Сич, головний редактор
10. Тетяна Буденко, NV Бізнес
11. Марія Набока, New Media
12. Катерина Богданович, сайт nv.ua
13. Олександра Сєдих, NV Бізнес
14. Олексій Самоваров, артдиректор
15. Юлія МакГаффі, головний редактор сайту nv.ua
16. Олеся Щербак, сайт nv.ua
17. Андрій Смирнов, відповідальний редактор
18. Інна Петуляка, бухгалтерка
19. Анна Катриченко, сайт nv.ua
20. Карина Калитовська,New Media
21. Надія Апенько, заступниця головного редактора Радіо NV
22. Євгенія Болгар, реклама
23. Анна Мороз, заступниця головного редактора
24. Марго Ушакова, реклама
25. Валерія Каіпецька, маркетинг
26. Максим Бутченко, журналіст
27. Віталіна Приходько, заступниця головного редактора
28. Ольга Духніч, журналістка
29. Любов Балашова, NV Бізнес
30. Юлія Найденко, NV Life
31. Тетяна Бінівська, реклама
32. Ірина Крикуненко, журналістка
33. Роман Фещенко, журналіст
34. Ігор Коновалов, дизайнер
35.  Тетяна Ріміханова, реклама
36. Ірина Онищенко, реклама
37. Тетяна Куцовера, інфографіка, продакшн
38. Олексій Тарасов, головний редактор Радіо NV
39. Олександр Іванов, NV Бізнес
40. Ольга Демідова,юридичний відділ
41. Ігор Добровольський, фоторедактор
42. Наталія Красножон, фінансовий менеджер
43. Наталія Завальнюк, реклама
44. Костянтин Косянчук, звукорежисер
45. Ангеліна Сулима,юридичний відділ

Гарно сказано

Кияни на прогулянці в Бабиному Яру. 1939 рік. З родинного архіву Н. Акімової / Фото: Надано Оленою Насировою
Цитати з ексклюзивних інтерв’ю зі знаменитими українцями й іноземцями, а також із їхніх колонок, що друкувалися на сайті NV.UA протягом року та в журналі NV № 1 за квітень

Коли впав Берлінський мур, обвалився СРСР, припинив існування Варшавський договір, світ був розгублений і зрештою обрав вектор допомоги Росії у приєднанні до західного світу, всі сподівалися, що Росія має шанс стати справжньою демократією. У прагненні приймати бажане за дійсне всі заплющували очі на сигнали про необхідність збройної конфронтації з Росією, ще тоді, коли її апетити лише набирали силу

Філіп Брідлав,
ексголовнокомандувач Сил НАТО в Європі,
10 серпня 2022 року

Стійкість українців справляє враження, це відображено в обсягах американської допомоги

Саманта Пауер,
адміністраторка USAID,
експредставниця США в ООН,
8 жовтня 2022 року

Я бачила, що нібито Коломойський ходив на допит в НАБУ, був там 40 хвилин. Я на допиті по ПриватБанку в НАБУ провела дев’ять годин — щоб було зрозуміло, що таке допит

Валерія Гонтарева,
ексглава Нацбанку України,
16 листопада 2022 року

Вже є багато священників, які долучилися б до ПЦУ, але їм важко усвідомити, що вони йшли неправильним шляхом, і тому потрібен час

Епіфаній,
голова ПЦУ,
29 січня 2023 року

Українське командування робить дуже гарну роботу, я взагалі захоплений тим, як воно веде цю воєнну кампанію, який в нього підхід ґрунтовний та професійний

Генерал Бен Годжес,
військовий аналітик, раніше — командувач армії США в Європі,
18 лютого 2023 року

Якщо росіяни зазнаватимуть поразки, а ви остаточно зруйнуєте Кримський міст, тоді Крим опиниться в ізоляції і стане цікавою військовою проблемою і, на жаль, складним політичним питанням

Дэвид Петреус,
ексголова ЦРУ,
19 лютого2023 року

Слухайте, я пишаюся тим, що Сполучене Королівство відіграє лідерську роль у підтримці України і тим, що ми вже зробили

Ріші Сунак,
прем’єр-міністр Великої Британії,
23 лютого 2023 року

Я повернувся через п’ять місяців, і командир показав на телефоні наше останнє спільне фото із солдатами, які вже більше не з нами. Це було більше ніж емоція, це — постріл у живіт для мене

Бернар-Анрі Леві,
французький філософ, письменник та кінорежисер,
5 березня 2023 року

Війна проявляє найкраще в людині, але якимось чином витягує назовні й гірше. Тож неважливо, що ти робиш, але ти маєш робити це з людяністю

Святослав Вакарчук,
лідер гурту Океан Ельзи,
5 березня 2023 року

На болотах виють — значить,  усе як треба

Андрій Пишний,
голова Національного банку України,
14 березня 2023 року

Насправді людей, які не вірять зовсім ні у що, на фронті нема

Олена Легенчук,
жінка-капелан, яка працює на нулі,
19 березня 2023 року

Після перемоги в Україну одразу і обов’язково мають прийти міжнародні сили, як ми зараз їх маємо в Південній Кореї. Малоймовірно, що агресор піде в наступ на міжнародні сили

Ден Райс,
президент Американського університету в Києві й
ексрадник головнокомандувача ЗСУ,
23 березня 2023 року

До 2025 року плануємо відкрити 200 відділень у 30 країнах Європи

Володимир Поперешнюк,
співвласник Нової пошти,
25 березня 2023 року

Щодо загальної ситуації на Росії. Вкотре наголошую: фрагментація, фрагментація і ще раз фрагментація

Олексій Данілов,
секретар РНБО,
28 березня 2023 року

Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі [жорстоко вбивав українських військовополонених], де це було нам чітко відомо, вони більше не існують

Кирило Буданов,
керівник ГУР,
17 квітня 2023 року

Іноді хочеться запитати “Ти як?” людину, яку бачимо у дзеркалі. Яка змінилася за рік. На яку іноді не хочеться дивитися. А іноді хочеться обійняти

Олена Зеленська,
перша леді України,
NV № 1 за квітень 2023 року

Я люблю готувати, вечеряти в компанії друзів за пляшкою гарного вина, але сьогодні я маю бути постійно в стані тверезості

Олексій Резніков,
міністр оборониУкраїни,
NV № 1за квітень2023 року

Колеги на війні

NV називає своїх колег, які з початку великої війни стали на захист України
Павло Казарін
ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV
В армії з 25 лютого 2022 року. Служить солдатом Сил територіальної оборони Збройних сил України. За час військової служби разом із співведучим Подвійних стандартів Юрієм Мацарським проїхав майже всю лінію фронту, у тому числі Бахмут. Нині на запорізькому напрямку. Отримав відзнаку командувача Сил територіальної оборони — Щит Сил територіальної оборони ЗСУ.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Володимир Кондрашов
оглядач ринків ІТ, телекомунікацій та медіа NV Бізнес
До Збройних сил України долучився наприкінці лютого 2022‑го. Проходив службу в 4‑му загоні спецпризначення 71‑ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, у складі якої як помічник гранатометника виконував бойові завдання в Донецькій області. Із серпня 2022‑го — речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. За час служби отримав звання лейтенанта, нагороджений заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України — медаллю За сприяння Збройним силам України.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Артемій Костарєв
керівник інформаційно-довідкової служби журналу NV
До лав Збройних сил України пішов 26 лютого 2022 року. Служить у Розрахунково-аналітичному центрі ЗСУ солдатом військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. На початку повномасштабної війни в складі центру готувався до оборони Києва. Під час служби опанував нову військову спеціальність та отримав звання молодшого сержанта.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Алла Кошляк
ведуча спецефіру Radio NV
Добровільно стала на облік у військкоматі і в січні 2023 року мобілізувалася солдатом до лав Збройних сил України. Служить оператором групи інформаційного супроводження 47‑ї окремої механізованої бригади Маґура.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Іван Мартинов
редактор розділу Спорт сайту NV.ua
Від 26 лютого 2022 року служить в артилерійських військах ЗСУ. Спершу був заряджаючим, а згодом — командиром гармати. За час служби дістав звання молодшого сержанта. У складі бригади брав участь у деокупації Херсону й частини області. Завдавав артилерійських ударів по окупантах на лівобережжі Херсонщини. Брав участь у бойових діях під Соледаром.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Юрій Мацарський
ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV
В армії від 25 лютого 2022 року. Служить солдатом у медіагрупі Сил територіальної оборони Збройних сил України. Разом зі своїм співведучим Павлом Казаріним проїхав майже всю лінію фронту, створюючи відеорепортажі з місць, де відбуваються або раніше відбувалися бойові дії, зокрема із Бахмуту, Харківської та Миколаївської областей. Отримав відзнаку командувача Сил територіальної оборони — Щит Сил територіальної оборони ЗСУ.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Олексій Самоваров
артдиректор журналу NV
З березня до жовтня 2022 року проходив службу у Львові у 125‑й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Був командиром роти забезпечення. За час служби дістав звання старшого лейтенанта. Після звільнення в запас на волонтерських засадах допомагає своїй бригаді як дизайнер у створенні візуального та відеоконтенту.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Євген Слюсаренко
дизайнер журналу NV
В армії з березня 2022-го, солдат взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 101‑ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. У квітні-травні минулого року побував на Донбасі. Нині перебуває на прикордонні з Росією. Удостоєний пам’ятної відзнаки на День воєнної розвідки України.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Антон Ходоренко
журналіст розділів Технота Здоров’я сайту NV.ua
Наприкінці лютого 2022-го долучився до лав добровільних формувань. Улітку вже в іншому підрозділі отримав звання старшого солдата. Восени минулого року ніс службу в Куп’янську (Харківська обл.), а навесні 2023-го — на Донеччині. Удостоєний пам’ятної відзнаки.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Андрій Чуваткін
перекладач англомовної редакції сайту NV.ua
Був призваний на військову службу в лютому 2023 року. Нині закінчує базову військову підготовку на одному із навчальних полігонів Збройних сил України.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Петро Шевченко
фінансовий оглядач NV Бізнес
Із березня до вересня 2022 року служив командиром мінометного розрахунку 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, має звання молодшого сержанта. Під час служби брав участь у бойових діях у Донецькій області. Нагороджений орденом За мужність III ступеня та почесною відзнакою За оборону Авдіївки. Після демобілізації продовжує роботу у NV Бізнес.
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою
Загалом в армії служать 12 співробітників та співробітниць NV, одна з яких, зважаючи на питання безпеки, утрималася від участі у проєкті.

Підготував Роман Фещенко
Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

“Я розучився мріяти”

Юрій Мацарський,
солдат ЗСУ, а раніше ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV і журналіст, розповідає про те, що його найбільше шокує та лякає в цій війні

— Як ти потрапив на війну?

— Я пішов добровольцем до ТРО на другий день великої війни. Першого дня війни я ще прийшов на Радіо NV і відпрацював ефір. Дорогою назад я їхав і чув, як працювала наша ППО, бачив переляканих людей. Бачив тих людей, які з речами, з дітьми, з домашніми тваринами вже переселялися в метро, і розумів, що я не зможу принаймні якийсь час продовжувати жити тим життям, яке було в мене до 24 лютого. Я написав у робочий чат, що збираюся йти в армію і що завтра на мене розраховувати на радіо не варто. Мені відповів мій співведучий Павло Казарін, що він теж збирається до армії, і ми домовилися, що підемо разом. Наступного дня поїхали до пункту прийому добровольців, записалися. Отримали автомати, боєкомплекти до них і одразу вирушили на позиції.

— Як і чим відрізняється сприйняття війни у тилу та на фронті?

— Тил буває різний. Є тил за 25 км від лінії фронту в Запорізькій чи Дніпропетровській областях. Формально це тил, там немає окопів, туди не їздять танки. Але туди досить часто прилітають ракети, залітають нові кацапські іграшки під назвою керовані бомби. А, наприклад, Київ зараз опинився у справжньому глибокому тилу, у якому люди не наражаються на таку безпосередню небезпеку, у який не долітають масово снаряди і ракети. Це справді добре.

На фронті або поблизу фронту ти відчуваєш, наскільки жорстока ця війна, масштабна, люди гинуть, покалічено величезну кількість доль. А чим далі від лінії фронту, чим далі від вибухів, чим далі від стрілянини, згорілих будинків, посічених осколками обійсть, тим менше це відчуття масштабності та жахливості війни.

Часто люди в тилу хочуть чути тільки про перемоги і знищених росіян. І зовсім не хочуть чути про те, що є проблеми, є поранені, зовсім не хочуть чути про те, що росіяни беруть заручників з-поміж українських військових та цивільних, знущаються з них. Чим далі від фронту, тим менше бажання чути про масштабність і жахливість війни.

Усі війни, які я бачив на власні очі на Близькому Сході, відрізняються насамперед тим, що це були не мої війни

— Що найстрашніше ти бачив у зоні бойових дій?

— Мене лякає величезна кількість людей, які залишаються у зруйнованих містах на лінії фронту. Мене лякали люди, які, залишаючись у Бахмуті, продовжували жити взимку у підвалах, у якихось напівзруйнованих будинках, де немає опалення, електрики, зв’язку. Люди, які харчуються за рахунок того, що волонтери привозили. А потім, коли волонтерів та цивільних перестали пускати до Бахмуту, почали харчуватися тим, що їм дають військові. Нестерпно дивитися на те, що ці люди тримають із собою дітей та внуків. Нестерпно бачити, що дорослі перебувають у якомусь надмірному відчаї і відмовляються від евакуації, відмовляються навіть спробувати виїхати кудись, де можна жити, не ризикуючи щохвилини залишитися без голови, не ризикуючи щодня опинитися під російською окупацією.

У мене все зсередини розривалося, коли я бачив цих дивних людей, які по спалених вулицях за руку тягають дітлахів.

— Як ти сам змінився за рік війни?

— Я розучився мріяти, у мене більше немає довготривалих життєвих планів, як було раніше. Більше не намагаюся придумати собі якийсь образ майбутнього, два-три тижні, іноді місяць — це мій найбільший обрій планування.

Навчився задовольнятися малим. Зміг помитися в гарячій воді — клас, просто чудово. Зміг сьогодні знайти місце й не спатиму на бетонній підлозі — взагалі чудово.

— Чим ця війна відрізняється від тих, що ти бачив на Близькому Сході?

— Війни, які я бачив на власні очі на Близькому Сході, відрізняються насамперед тим, що це були не мої війни. Я туди приїжджав як журналіст, я знав, що спеціально, крім зовсім якихось відморожених чуваків з ІДІЛ, за мною ніхто не полює і зі мною може щось трапитися лише внаслідок нещасного випадку. Тут я зовсім в іншій ролі. Тут я комбатант, на якого полює вся ця банда паскуд під назвою російська армія.Крім того, коли ти їдеш на чужу війну — до Сирії, Іраку, сектору Газа, — ти приблизно уявляєш, скільки ти там проведеш часу. Так, ці три тижні або п’ять тижнів будуть досить важкими, я не спатиму іноді по два-три дні. Я буду в тих умовах, які мені дискомфортні, але я зможу написати чи зняти якісь репортажі, які я включу до свого резюме, які мені будуть у плюс. А потім я повернуся додому, у тепле ліжко, до холодного пива, і житиму тим життям, яке в мене було до цього.Цього відчуття більше немає.

— Що тебе рятує, коли стає зовсім складно?

— Книжки та музика. Читаю майже весь вільний час. Тягаю із собою електронну книгу — вона легко влазить у кишеню формених штанів.
Підготувала Ольга Духніч

“Ми зупинили той наступ на Авдіївку”

Петро Шевченко,
який був командиром мінометного розрахунку, а зараз демобілізувався і повернувся до роботи в NV Бізнес, розповідає, як воював на Донеччині

Війна почалася для мене в нашому будинку у Ворзелі, де ми три дні просиділи під обстрілами. Ми не знали, їхати чи не їхати, як і всі, не розуміли, що буде далі. Але на третій день наш сусід умовив нас виїхати разом з його дітьми. Через два дні ми були вже в Івано-Франківську, де я одразу пішов у військкомат. Дружині сказав, що піду запишусь у тероборону, але записався відразу в лави ЗСУ. Вона не знала. Я сильно тоді розізлився, що так усе склалося, я бачив, як боялася моя дружина, у якому стані шоку ці три дні була моя донька, я відчував дуже сильну потребу дати відповідь цій агресії.

Потім я прийшов додому, сказав, що через годину мені треба повертатися у військкомат, нас будуть забирати на навчання. Ми поїхали в навчальний центр у Львівській області. Після цього сім місяців з рідними не бачилися.

Там були навчання, але недовго, через два тижні туди прилетіли російські ракети. Тоді вже ми почали жити в лісі. Нам довелося копати собі бліндажі, облаштовуватися. Була трохи паніка у всіх. Ми якийсь час жили в лісі, періодично хтось приходив, казав нам збиратися і кудись їхати. Зрештою ми опинилися на Черкащині.

У Львівській області нас мали вчити стрільби з гармати МТ 12, але встигли навчити лише теорії: як збирати гармату і розбирати, як наводитися. Я вчився на командира гармати та навідника. А вже в Черкаській області у військовій частині, куди нас доправили, нам сказали, що ми — мінометна батарея і треба вчитися стріляти з міномета. Потім прислали старшого лейтенанта, він призначив мене командиром мінометного розрахунку, бо в мене були вже знання, набуті у навчальному центрі. Хоча, по суті, на цій посаді мав би бути офіцер або принаймні сержант. Людина з досвідом. На жаль, навчалися на полігоні з мінометами ми недовго. Бо якраз у цей час відбувався масштабний наступ росіян з усіх боків і вже не було часу тренуватися. Зараз, на щастя, люди мають можливість навчатися як потрібно, мінімум півтора-два місяці. Десь через три дні нам сказали швидко збирати речі, повидавали автомати, БК. І ми поїхали. Так я опинився на сході країни.

Я добре пам’ятаю відчуття, коли зрозумів, що ось-ось — і все, можна загинути дуже просто, дуже легко

Там нам уже пояснили, що це Донбас, тут є місцеві люди, які нас не дуже люблять, тому маємо бути обережні. А потім нас уже почали вивозити в напрямку Авдіївки, видали з собою тисячу мін, у нас там мала бути якась підготовлена позиція.

Це була ніч. Машини там їздять без фар. Я добре пам’ятаю відчуття, коли зрозумів, що ось-ось — і все, можна загинути дуже просто, дуже легко. Врешті нас вивезли, але помилково не туди, ми опинилися на позиціях піхоти десь серед поля. Все як у фільмах про війну, однак це було реально. Нам пощастило, що ми тоді не загинули. Потім дізналися, що були неподалік донецького аеропорту.

Тоді ми продовжили воювати на Авдіївському напрямку. Ми зупинили той наступ на Авдіївку, наша бригада зупинила. Я теж зробив у це свій внесок. Це, мабуть, найважливіше.  А ще для мене важливо, що з мого розрахунку ніхто не загинув і ніхто не був поранений. Згодом ми так добре навчилися стріляти, що у радіоперехватах чули, як росіяни говорили: це заїхали натовські війська.

Для цивільного досвід війни за межами досвіду. Війна просто стирає все на своєму шляху. І коли ми там були, серед знищених поселень, домівок, я постійно думав, що буквально нещодавно там жили люди своїм життям. Особливо, наприклад, я пам’ятаю, коли ми приїхали в Авдіївку, там було дуже багато безпритульних тварин. Для мене це було таким гнітючим. Війна не дивиться, хто з якого боку, вона просто знищує все, стирає. І це найжахливіша річ.

Жити після війни — це шукати можливості, як не втягуватися емоційно назад. Наприклад, у мене є можливість написати про війну книжку, я пишу її тільки для себе, це мій тип терапії. Бо знаю людей, у яких їде дах, вони просто змінюються, і, на жаль, не в найкращий бік. Якщо людина вважає, що війна — це класно, прикольно, я красавчик, то я думаю, що ці люди хворі. Нормальна людина відчуває всі ці наслідки війни.

Зараз я опрацьовую свій досвід війни із психологом. Багато хто вважає це проявом слабкості, але це не так. Пити не допоможе, “само пройде” не допоможе. Потрібна професійна допомога. Перші місяці в тилу в мені все розривалося, так я хотів повернутися назад на війну. Але, дякувати богові, мій психолог тримає мій мозок у руках. І я собі постійно кажу: “Петя, в тебе все нормально, сім’я поряд, робота, яку ти знаєш, уже 10 років нею займаєшся. Що тобі треба змінювати? Нічого не треба. Просто займайся своєю справою, волонтер”. Дуже важливо волонтерити, бо досі люди на війні не забезпечені всім необхідним. Я зараз допомагаю нашим хлопцям, бо знаю, що саме їм потрібно, маю з ними дуже тісний зв’язок. Це мене тримає.
Підготувала Ольга Духніч

Розмова з однодумцями

Відомі українці й іноземці, які живуть в Україні, відповідають на п’ять запитань — чотири головних, що на часі, і п’яте — про NV
Юлія Паєвська (Тайра)
парамедик, командир підрозділу Ангели Тайри, засновниця благодійної фундації Мрія
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Мене знову здивувала українська спільнота, український народ. Я в такому захваті від його сили, від цього подвигу. Те, як українці дають опір ворогу, як тримаються. І навіть попри те, що, звісно, всі деякою мірою відчувають втому, ніхто не збирається складати руки, всі налаштовані досягти перемоги.

Крім того, я буваю за кордоном, спілкуюся з іноземними військовими, посадовцями і просто людьми з різних верств населення, тому іноді мені здається, що між ними та українцями взагалі не існує жодної різниці, крім мови. Особливо це стосується ветеранських спільнот. Ми думаємо геть однаково, існує надзвичайна підтримка, вони розуміють українців чудово. Адже в нас спільні цінності. Це свобода, справедливість, закон. Свобода — це взагалі надідея української нації. Справедливість також. І українці поважають закон, якщо він справедливий. Точнісінько таке я бачу в Америці та Європі. Тобто громадяни законослухняні, якщо із законом усе гаразд.

А щодо найяскравішого негативного враження, то воно стосується наших ворогів. Попри те що, звісно, я знала, що вони, м’яко кажучи, неадеквати, нині я взагалі сумніваюся, чи мають вони ознаки людських істот, окрім зовнішніх. У них повна відсутність моральних засад і загальнолюдських цінностей. Як ви розумієте, я їх бачила дуже близько, і не те щоб очікувала якоїсь людяності, але не чекала такої тупості.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Загибель моїх близьких друзів, моїх побратимів, з якими ми були всі ці роки. Мене просто шокувала інформація про ту кількість близьких друзів, які загинули за ті три місяці, доки я була в полоні. Це мене просто знекровило.

Свобода — це взагалі надідея української нації. Справедливість також

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Я дуже тішуся, що в мене проявилася схильність до промов. Хоча насправді це не важко — ти маєш просто говорити правду. А якщо хтось не довіряє або має якісь сумніви, то запрошуєш його в Україну, аби побачив усе на власні очі. Виявилося, що правда володіє серцями, і я відкрила в собі хист усе це правильно формулювати. Крім того, зараз вивчаю риторику, щоб розвинути й закріпити цю навичку. Зрештою, я взагалі люблю вчитися. А оскільки з такого навчання є ще й пряма користь для країни, то надзвичайно тішуся з цього.

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Я впевнена, що Україна здобуде перемогу. Не знаю, коли це станеться, але маю відчуття: якщо все йтиме так, як іде, і не буде якихось сюр­призів, то перемога буде досить скоро.Мене вбиває ціна цієї перемоги, але я розумію, що нічого хорошого за малу ціну ми ніколи не купимо.А яким буде кінець війни? На мій погляд, Донеччина та Луганщина мають повернутися одразу. Крим, можливо, повертатиметься поступово або по ньому відбуватимуться якісь перемовини. Утім, щоб вийти на перемовини, Україні слід повернути те, що їй належало на материку до 2014 року. Не знаю, чи Крим повертатимуть саме військовим шляхом, хоча ми й маємо для цього можливості. Іноді мені здається, що ініціативу перехоплять перемовники. Але будь-що — результат перемовин чи бойових дій — мусить бути однозначним: відновлення конт­ролю України над територією Криму. І, звісно, я хочу справедливості.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— Читаю. Щонайперше, мені цікаво й подобається подача матеріалів. Я дуже ціную нестандартний погляд на речі, а NV — видання, що здатне оригінально подавати інформацію, публікує аналітичні матеріали, іноді з’являються якісь унікальні ідеї. Грамотна гарна мова. І, звісно, патріотизм, бо інакше я геть не бачу нині сенсу в журналістиці.
Ярослав Грицак
український історик
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Від початку війни, — та навіть за кілька днів до неї — мене не полишає відчуття того, яка красива наша Україна. Я навіть написав короткий текст про це для NV. Боюся впасти у пафос, тому не буду на цю тему розводитися. Дам лише один приклад: я родом зі Стрийщини, і в нашому селі кожен день жінки збираються ввечері під церк­вою на молитву за перемогу і мир в Україні. Від молодшої до найстаршої, за будь-якої погоди, байдуже, у будні чи вихідні.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Найбільше втрата — люди, яких я знав. Деякі з них були моїми студентами. Інші не були на фронті, але війна так чи інакше їх підкосила. Я робив інтерв’ю з командиром од­нієї частини і спитав його, що він зробить після війни. Він відповів, що забере своїх жінку і дочку і поїде відпочивати на північ Донбасу. Він ніколи не уявляв, наскільки там красиво: Швейцарія, за його словами, просто сховається. Прик­ро, що ми відчуваємо цю красу аж тоді, коли є загроза її втратити. Але краще вже так, ніж ніколи.

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— За три місяці до війни вийшла моя книжка — Глобальна історія України. Я не писав її з розрахунку на воєнні обставини, але вона добре влучила в тему: значною мірою ця війна є війною навколо історії. Книжка стала бестселером, витримала шість видань, є також електронна та аудіоверсія, третину прибутку від продажу перераховують на Фонд Притули. У найближчі пів року вийдуть англійський, італійський і польський переклади, є замовлення на корейське та хорватське видання. Книжка додала мені ворогів і критиків, але збільшила кількість друзів та просто доб­розичливих читачів. Часом вони підходять на вулиці потиснути руку. Але найбільший комплімент зробила одна читачка — написала, що книжка жорстка, як ЗСУ.

Від початку війни мене не покидає відчуття того, яка красива наша Україна

— Яким, на вашу думку, буде кінець війни і коли це може статися?

— Один із військових експертів приписав мені фразу, яку я не говорив, або, принаймні, не пам’ятаю, але під якою я радо би підписався: щоразу, коли ми намагаємося зазирнути в майбутнє, воно зникає. Я можу лише встановити рамки — найгіршого і найкращого реалістичного сценарію (наголошую на слові “реалістичного”). У кожному з них Україна не зникає як незалежна держава: цю мрію Путіна поховала в перші дні наша армія.

Найгірший сценарій: ситуація на фронті патова, лінія фронту заморожується, Україна знекровлена, і сили її вичерпані. Її змушують сіс­ти за стіл переговорів і відмовитися від частини своїх земель та вступу до НАТО. Україна не зникає з карти світу, але стагнує і балансує між другим і третім світами. Цей сценарій поганий ще й тим, що це не мир — перемир’я, і знову воювати з Росією доведеться вже не нашим дітям, а внукам і правнукам.Найкращий сценарій: Росія колапсує внаслідок зростання цін, кількості повісток і похоронок, Путін втрачає владу як слабак, Україна виходить на кордони 1991 року, дістає план Маршалла і йде в ЄС та НАТО, доводить до кінця реформи й за якісь 10 років перетворюється на такого собі центрально-європейського тигра.

Наше завдання: максимально віддалитися від найгіршого сценарію і максимально наблизитися до найкращого. У кожному із цих сценаріїв ця війна надовго, хіба що станеться диво: Росія колапсне раніше, аніж ми сподівалися, або ж на фронті з’явиться досить західної високотехнологічної зброї.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— Я читаю дуже багато газет і журналів, різними мовами, майже виключно на сайті, у тому числі й NV. Саме в NV мені подобається форма подачі матеріалу та його якість. Це видання, якому віриш. Окрема подяка за Radio NV, бо читаю не лише очима, а й вухами, коли йду пішки на роботу чи їду транспортом.

Що не подобається: тексти окремих авторів, які намагаються переконати, що Росія от-от розвалиться, Путін от-от помре і війна от-от закінчиться. Є у вас такий автор (прізвища не буду називати), який обіцяв “закінчити війну” до свого дня народження наприкінці червня 2022 року. Цю обіцянку не виконав, але далі продовжує “компетентно обіцяти”. Це щонайменше несерйозно, а щонайбільше — нечесно.
Олександра Матвійчук
голова Центру громадянських свобод, лауреатка Нобелівської премії миру
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Я вперше поїхала з Києва в робочу поїздку за кордон у травні минулого року. За місяць після того, як російські війська витіснили з Київщини. Пам’ятаю відчуття, коли побачила [за кордоном] людей, які гуляють вулицями, спокійно розмовляють та усміхаються. Це дуже контрастувало з тим, що ми пережили.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Близькі та знайомі, яких убили росіяни. Смерть на війні перестала бути приватною справою. Вона зобов’язує. Бо хтось оплатив твоє життя своїм.

Смерть на війні перестала бути приватною справою. Вона зобов’язує. Бо хтось оплатив твоє життя своїм

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Найбільші досягнення попереду. Ми маємо змінити глобальний підхід до правосуддя за воєнні злочини. Ми маємо притягнути Путіна до відповідальності та дати шанс на справедливість кожній постраждалій людині.

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Мені складно прогнозувати майбутнє. Як багато інших, я працюю над тим, щоб воно було в мирній демократичній країні. Скажу так: я налаштована на довгий марафон.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— І читаю, і слухаю. Часу мало, тому вибираю те, що важливо для моєї роботи.
Євген Клопотенко
шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Це те, що ЮНЕСКО офіційно внесла український борщ до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує охорони. Також найбільш емоційно мене надихнула деокупація Херсону. І те, як українці взимку протистояли темряві, як усі зібралися, самоорганізувалися і почали щось робити для забезпечення себе світлом, і при цьому ніхто не жалівся. Це була така дуже показова єдність української нації.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Смерть кожного українського бійця на фронті. Взагалі смерть людей — це величезна й важка втрата, адже українці — герої. Решта втрат порівняно із цим ніщо.

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Відкриття львівського закладу Інші. За цей час я провів за кордоном близько 40 званих вечер, відкрив компанію, яка замість тушківки робить їжу тривалого споживання.Ще одне з досягнень — це повернення до реформи шкільного харчування й до реформи професійно-технічної освіти.

Зрештою досягнення — знайти внутрішні сили, щоб відкрити заклад і планувати ще заклади, це збереження команди й робочих місць. У мої­й команді працює до 200 осіб, і я вважаю, що це величезне досягнення, що під час війни є змога давати людям заробітну платню, є змога жити й стверджувати, що майбутнє існує.

Досягнення — це збереження команди й робочих місць

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Звісно, ніхто цього не знає. Але можна пофантазувати. Існує кілька сценаріїв. Один із них — це розпад Росії внаслідок того, що Україна переможе й вийде на свої кордони 1991 року. Це перший, найліпший сценарій. Другий — ми звільнимо наші території на материковій частині України, але не зможемо звільнити Крим. Третій сценарій — ми звільнимо Крим, а згодом почнемо звільняти наші окуповані території на сході країни. Але є ще й четвертий, найгірший сценарій, за яким війна в такій формі може затягнутися на десятиліття.

Гадаю, що з Росією ми воюватимемо все життя, доки вона існуватиме. З огляду на це, завершення війни може бути лише частковим, періодичним, що своєю чергою просто дасть Росії час для відновлення, щоб знову на нас напасти.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— Звісно, читаю. Адже NV входить до п’ятірки медіа, що пуб­лікують перевірену інформацію. Як на мене, це одне з найвідоміших медіа в Україні. А ще у холдингу NV працює чимало моїх знайомих.Стосовно того, що мені не подобається та які поради можна дати. Мені здається, якщо NV один із найкращих, то порад давати не потрібно. Поради слід давати тим виданням, що найгірші.
Андрій Пишний
голова Національного банку України
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Правду кажучи, позитивна конотація щодо війни мені трохи ріже слух. Війна — найдраматичніша і найбільш трагічна подія декількох поколінь українців, тому прикметник “яскравий” стосовно цих темних часів не можу застосувати.

Однак розумію, що до подій 24 лютого 2022 року ми всі подумки повертатимемося ще не раз — вони з нами назавжди. Війна всіх нас змінила.

Можливо, якби ви мене запитали, яке одне слово я б обрав, аби визначити цей день, я б, напевно, назвав слово “вибір”. У цей день кожен повинен був робити вибір. Напевно, найважчий і найважливіший у своєму житті. І це не лише де бути, куди їхати, що із собою брати. Цей вибір виявився набагато складнішим і глибшим — відповісти собі на запитання: ким ти є? ким ми є? І ми відповіли правильно.

Серед важливих для мене подій можу згадати створення міжнародної санкційної групи. Це була неймовірна історія, яка за лічені дні об’єднала найкращих експертів і стала основою міжнародної санкційної архітектури.

Пізніше, восени, це [моє] рішення прийняти номінацію на посаду голови Національного банку України і наступні шість місяців, які здаються одним довгим робочим днем, розтягнутим у часі та поміж континентами, протягом якого ми зробили дві історичні програми з Міжнародним валютним фондом і купу інших важливих для країни речей.

І все це у своїй основі мало мотивацію, яку сформував у мені один день — 24 лютого, — неймовірну лють і прагнення перемогти.

За понад 400 днів війни ми пройшли шлях від тривоги та розгубленості до відчуття сили і розуміння, що перемога — це питання часу

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Дякувати богові, ніхто з моїх близьких не загинув під час цієї війни.Але втрати і біль сотень тисяч українців невимовні і всеосяжні. Мені несила добрати слів, і я хочу стати на коліна, коли бачу бійців, ровесників моїх доньок, які повертаються з фронту з важкими пораненнями, коли зустрічаюся із сім’ями загиблих воїнів. Ми їм винні усе життя.

Я німію перед тими, хто втратив рідних, і не навчився реагувати на новини про загиб­лих дітей.Війна триває, вона й далі несе біду, ризики, загрози, втрати. І їх занадто багато, щоб виокремити щось основне.Якщо говорити не про втрати, а про складні моменти, складні рішення, я би пригадав рішення, яке ухвалила моя молодша донька. Вона вирішила відмовитися від стипендії, яку здобула, залишити своє навчання за кордоном і повернутися навесні в Україну. І я ніяк не міг цьому завадити. Але зараз розумію, що був свідком чогось особливого. Мої дівчата в одну мить стали дуже дорослими, стійкими і свідомими, я побачив їхній характер.

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Я вже згадував про міжнародну санкційну групу Єрмака — Макфола. Це надважливий проєкт, дуже складна робота, потужний і необхідний меседж для міжнародного співтовариства. Чи не найкраща санкційна експертиза у світі.

Із професійних досягнень це домовленість із МВФ. За неповні чотири місяці маємо дві програми — одна моніторингова, а друга передбачає розширене фінансування, що включає чотирирічний фінансовий пакет підтримки на 115 млрд грн.

Останню вважають історичною, бо вона стала першою програмою, яку було реалізовано у країні в умовах високої невизначеності і яка змінила глобальну політику МВФ.

Досягненням також вважаю, що, попри війну, НБУ успішно реалізує свій мандат із цінової стабільності — інфляція демонструє чіткий дезінф­ляційний тренд, ми відновили ефективність монетарної політики, з фінансової стабільності — адже банківська система безперебійно функціонує, демонструє стійкість та продовжує кредитувати тощо.

А ще моя родина, мої діти. Я побачив абсолютно фантастичних жінок: вкотре закохався у дружину, в захваті від доньок, яких ми виховали і які дуже швидко стали дорослими, сміливими та рішучими.

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Значна кількість людей розраховує, що це буде пов’язано з якоюсь подією, яка поставить крапку. Наприклад, капітуляція РФ перед Україною, яку прийме президент Володимир Зеленський або міністр оборони Олексій Резніков чи головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Утім, мені здається, що кінець війни — це не тільки подія, це шлях. І ми щодня цей шлях торуємо. Ми не лише є свідками цього, ми його наближаємо.

Це вже відбувається. На жаль, ще багато біди буде від цієї війни, ще багато втрат змушені будемо понести, але й побачимо багато мужності. Я не знаю, якою буде ця подія [завершення війни] і коли вона станеться, але в людей, які мене оточують, у всіх, є якесь дуже глибоке переконання і абсолютна віра в перемогу. За понад 400 днів війни ми пройшли шлях від тривоги та розгубленості до відчуття сили, впевненості та повного розуміння, що перемога — це питання часу.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— Читав і читаю. По-перше, тому що довіряю NV, адже це якісна журналістика й дуже гарна робота колективу. По-друге, NV дає якісну експертизу. Мені подобається, як редакція добирає авторів, подобається кут зору та діапазон думок на різні події.

Ще мені подобається почуття гумору головного редактора Віталія Сича, бо бачу, як ця гострота інтелекту присутня в багатьох речах, починаючи від обкладинок, які щотижня ставали подією, закінчуючи заголовками, добіркою матеріалів: політика, економіка, людські історії, книжковий огляд, кінематографічні рецензії. Сумую за останньою сторінкою про подорожі.

А не подобається, що редакція цілий рік чекала, щоб відновити вихід паперової версії журналу. Тому дуже тішився, коли у квітні нарешті вийшов оновлений NV. Тож не зупиняйтеся, продовжуйте. Це круто.
Сергій Притула
волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули, громадський діяч
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Немає найяскравішого враження. Мені досі здається, що 24 лютого було вчора. Кожен день надходять два типи новин: повідомлення про смерті та повідомлення про те, як ми допомогли нашому війську в їхній роботі. Емоції зараз зай­ві. І так буде ще довго. Емоції та рефлексії нас усіх накриють потім. А зараз маємо працювати всі разом, зціпивши зуби, — до перемоги.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Я не від­окремлюю свої втрати від загальних втрат українського народу. Кожного українця торкнулася ця війна. Українці втрачають життя, близьких, сім’ї, домівки. Наші діти втрачають дитинство.

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Це робота нашого фонду. Ми створили інструмент, завдяки якому кожен може долучитися до допомоги війську або цивільним. Команда фонду разом із донорами нашого фонду в Україні і з-за кордону зуміли зробити проєкти, які досі не могли собі навіть уявити. За час повномасштабної війни люди довірили нам 4,3 млрд грн. Це неймовірний бюджет, який складається з 10, 20, 100 гри­вень від мільйонів українців.За ці кошти ми купили понад 5.700 дронів, понад 15.000 засобів зв’язку, 8.700 одиниць оптики, понад 1.100 транс­портних засобів, десятки тисяч одиниць амуніції й тактичної медицини. Ми забезпечили Сили оборони байрактарами, супутником, дронами-камікадзе далекого радіусу дії й доправили у військо 101 броньовик. Кожного разу, коли щось здавалося неможливим, українці доводили протилежне.

Кожного разу, коли щось здавалося неможливим, українці доводили протилежне

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Необхідний мінімум — це деокупація та вихід на кордони 1991 року. Ми віддали надто багато за це. Проте чи достатньо цього буде для того, щоб наші діти росли у безпеці? Тому перемога має бути на всіх напрямках: від реальних гарантій безпеки України з боку партнерів (членство в НАТО) до справедливого покарання всіх причетних до воєнних злочинів.Шлях до відновлення територіальної цілісності і встановлення справедливості вже розпочався. Насамперед мова про справу проти Путіна в Міжнародному кримінальному суді.

Я не провидець, щоб говорити про якісь строки. Я лише розумію, що ми не повинні просто жити в очікуванні перемоги. Кожен із нас щодня має думати, як ще ми можемо допомогти посилити наше військо, і робити це.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що не подобається?

— NV читаю з моменту появи. Зрештою, у мене на Radio NV виходила авторська програма, і це те, що ріднить мене з NV. Тішуся, що відновився випуск журналу.Сайт — це добре, але ж хочеться часом сторінками пошарудіти і вдихнути запах свіжої поліграфії. Тому вдячний усій команді за якісний та цікавий продукт. Це дуже важливо — мати власний національний інтелектуальний часопис. Команді зичу наснаги й не збавляти обертів.
Мелінда Сіммонс
пані посол Великої Британії в Україні
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Чесно кажучи, весь рік складався із драматичних подій. Навіть не знаю, з чого почати. Здається, ми прожили ціле життя. Часто зустріч із незнайомими людьми залишає глибокий відбиток у душі. Тому я назву два спогади. Перший — коли в Одесі солдат подарував мені шеврон із тризубом зі своєї куртки як подяку за те, що Велика Британія прихистила його дружину. Другий — коли якось у кафе, де я купую каву дорогою на роботу, дівчина, усміхаючись, дала мені стаканчик. Я поглянула на нього й побачила, що там написано українською: “Дякую за все, що ви зробили для нашої країни”. Я й досі його бережу.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Люди — найбільша втрата. Робота може тримати мене далеко від родини, але я принаймні знаю, що вони в безпеці, з ними все добре і навколо них усе спокійно. Я вважаю це за привілей. Але коли люди, яких ти знаєш, втрачають життя, отоді я у відчаї. Коли я востаннє їхала до Варшави, то крадькома зробила те, чого уникала місяцями, — переглянула контакти на телефоні. Я гортала список і, поки дійшла до кінця, видалила шість імен. Шестеро людей, яких я знала, втратили життя на передовій або вдома під час ракетних обстрілів. Я оплакую кожного з них.

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Прокидатися щодня в Києві і знати, що ми з моєю командою досі тут, працюємо, підтримуємо обороноздатність України — ось те повсякденне досягнення, яким я надзвичайно пишаюся.

З контактів на телефоні я видалила шість імен. Шестеро людей, яких я знала, втратили життя на передовій або вдома під час ракетних обстрілів. Я оплакую кожного з них

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— Цю війну розпочала Росія, і вона може її закінчити в будь-яку мить, забравшись з України. Насправді я не знаю, коли закінчиться війна. От би вміти дивитися в майбутнє. Усі ми хочемо, щоб війна скінчилася, і скінчилася просто зараз. Боюся, що це не трапиться скоро чи не закінчиться повністю. Якщо зупиняться, наприклад, бойові дії, то ракетні атаки можуть тривати. Це не завершиться доти, поки Росії не стане зрозуміло, що вбивати українців — більше не в її інтересах. Проте одне я знаю напевно: Україна переможе.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що вам подобається, а що не подобається?

— Так, читаю. Я старомодна щодо цього. Я активна в соцмережах, але досі люблю посидіти і погортати хороше суспільно-політичне видання, і NV — одне з них.
Михайло Федоров
віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, наукита технологій — міністр цифрової трансформації
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— Звільнення Херсону, звільнення Київської області, Харківська операція. Це важкий червень, коли ми втрачали багато людей, було дуже складно. Також це запуск проєкту Армія дронів. За рік ми зробили революцію у сфері БпЛА, і зараз дрони змінюють перебіг війни.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Окупація Василівки. Туди дуже швидко прийшли російські війська. Я пишаюся своїм містом, тому що жителі і військові тоді почали чинити неймо­вірний спротив окупантам. Думаю, що завдяки цьому було врятовано Запоріжжя. Маю­чи мінімальні ресурси — в наших військових було дуже мало танків, у місті було дуже мало людей, — вони все ж таки змогли зупинити подальший наступ. На момент вторгнення у Василівці залишалися мої рідні. Мій тато був поранений і потрапив до реанімації. Це окрема історія, не про технології. Але я і зараз живу тим, щоб зробити все для деокупації Василівки.

Мій тато був поранений і потрапив до реанімації

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Наш найголовніший результат — цифрова держава вистояла та продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни. Держава, економіка, податкова, банківська сфера, енергетика — все продовжує працювати під постійними кібератаками з боку Росії. За цей час не було жодного витоку сенситивної інформації. Для цього ми зробили найважливіше — за тиждень до вторгнення ухвалили спеціальний закон про хмарні послуги та почали оперативно переносити цифрову інфраструктуру у “хмару”. Зараз інфраструктура максимально захищена. “Хмару” неможливо знищити ракетою.

— Яким, на вашу думку, буде кінець війни і коли це може статися?

— Я не можу прогнозувати, коли буде кінець війни. Але впевнений, що ми обов’язково переможемо. Для мене перемога — це вихід на кордони 1991 року.Дуже багато людей у кожному напрямку за цей час [останній] зробили неймовірне. І нам потрібно буде це все перенести у процес відбудови — бути сміливими, максимально швидкими, ухвалювати ефективні рішення. Ми будемо розвиватися неймовірними темпами. Усі найкращі архітектори, будівельні компанії будуть в Україні, створюватимуть найліпші прос­тори. Усі найбільші корпорації будуть представлені тут, розвиватиметься освіта. Україна стане новим центром для досліджень. Як зараз моделюються нові підходи у війні, так і Україна має право на те, щоб після перемоги тут формувалися нові моделі економічного розвитку.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що подобається, а що ні?

— Подобається професійність аналітиків, глибина інформації в матеріалах. Також подобається, що NV — це екосис­тема медіа, яка складається з журналу, сайту, радіо. Охоп­лено багато тем — від політики до бізнесу. Кожна платформа екосистеми дуже ефективна. Бажаю продовжувати розвиватися такими самими темпами.
Анка Фельдгузен
пані посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні
— Ваше найяскравіше враження за час війни (крім 24 лютого 2022 року)?

— 10 жовтня 2022 року. Повітряна тривога тривала вже півтори години, і я, чесно кажучи, про неї забула. Саме коли я хотіла вийти з резиденції, аби вирушити до посольства, будинок здригнувся і в під’їзді розбилося скло. Але замість того щоб шукати захисту, я підійшла до вікна (людина ж така допитлива…) і побачила, як саме вибухнула друга ракета. Це сталося на відстані не більш ніж 200 м і було настільки гучно і яскраво, що я ще ніколи не спостерігала чогось схожого. Саме в цей момент я усвідомила небезпеку й подалася до найближчого сховища — до станції метро Площа Льва Толстого. Там разом із багатьма сотнями людей я перечікувала небезпеку до закінчення тривоги. Оскільки російська пропаганда вже знову стверджувала, що посольства західних країн залишили Київ, я просто зі станції метро зробила свій допис у Twitter, найбільш прочитаний твіт, який я будь-коли писала.

— Ваша найбільша втрата від початку вторгнення?

— Усі ті українці, з якими я знайома і які воюють на фронті, слава богу, живі. Однак кожного разу, коли я їду країною, я бачу на цвинтарях нові могили з прапорами і знаю, що жалоба прийшла до невимовно багатьох родин. Ці втрати є незворотними, але вони спонукають мене до того, аби продовжувати працювати щодня і намагатися робити свій невеличкий внесок у те, щоб Україна перемогла у війні проти російського агресора.

Я підійшла до вікна і побачила, як на відстані 200 м вибухнула ракета

— Ваше найбільше досягнення за останній час?

— Щоразу, коли я завдяки особистим контактам із німецькими компаніями і німецькими установами можу зробити свій внесок у те, щоб швидше допомогти українці чи українцеві у скрутному становищі, в яке вони потрапили через напад Росії, мій день наповнений сенсом, тоді я почуваюся краще.

— Яким буде, на вашу думку, кінець війни і коли це може статися?

— У війні проти російського агресора Україна переможе. 30 років тому країна здобула свою незалежність, і наскільки я знаю українок і українців, вони продовжать боротися за свою свободу і свободу майбутніх поколінь українців. Але ж Україна боронить і наші спільні європейські цінності. Тому й Німеччина в цій боротьбі стоїть на боці України, надаючи їй військову, фінансову і гуманітарну допомогу, аби, як ми сподіваємося, наблизити день перемоги.

— Чи читаєте ви NV і чому? Що вам подобається, а що не подобається?

— NV я завжди читала з великим задоволенням, але особ­ливо після того, як цей часопис вийшов українською мовою. Незважаючи на те що я вивчала російську мову у школі та читаю нею без проб­лем, тут я вже спілкуюся тільки українською і читання російською завжди мене спантеличує.

До війни у вашому часописі перш за все я роздивлялася карикатури і часто дуже сміялася. Однак особливо цікавими були аналітичні статті про українську внутрішню політику. А читаючи підрубрику П’ять запитань до…, я дізнавалася нове про цікавих людей.

Кращі перші сторінки

Про найважливіші теми, що хвилювали усю країну протягом останніх років, нагадують обкладинки НВ
№1 від 16 травня 2014 року
Операція Донбас — перший номер журналу вийшов за п'ять днів після того, як так звана ДНР провела “референдум”, на якому 89,7% мешканців Донбасу нібито підтримали незалежність регіону. Паралельно сепаратисти захоплювали міста Сході. Одним із ключових гравців процесу “самостійності” став екс-президент Віктор Янукович, який ховається в Росії, з його грошима.
№29 від 14 серпня 2015 року
Хто гальмує реформи — експерти, опитані НВ, зазначили: темпи реформ у країні надто повільні. Редакція назвала тих, хто персонально відповідає за подібну небезпечну неквапливість: президент, прем'єр та їхні найближчі соратники — депутат від БПП Ігор Кононенко, а також два парламентарі з табору Арсенія Яценюка — Микола Мартиненко та Андрій Іванчук.
№3 від 29 січня 2016 року
Знайомтеся, президент Російської Федерації — на Заході вийшла низка резонансних розслідувань, які доводять: господар Кремля Володимир Путін — звичайний карний злочинець і корупціонер.
№41 від 4 листопада 2016 року
Жлоби — електронне декларування, яке стало обов'язковим для чиновників, відкрило не лише кишені, а й нутро політичної еліти України: цілі гаражі автомобілів, мікрорайони будинків, гори готівки, безліч шуб, ікон та колекційних речей.
№46 від 15 грудня 2017 року
Над прірвою у брехні - НВ за допомогою аналітиків VoxUkraine створив перший в Україні рейтинг високопоставлених брехунів.
№21 від 7 червня 2018 року
Закритий клуб олігархів — НВ розповів історію про те, як лише десять осіб, роками зберігаючи фінансово-політичну могутність, фактично монополізували всю країну.
№23 від 21 червня 2018 року
Народження Хімери — за дев'ять місяців до президентських виборів Юлія Тимошенко голосно оголосила чергову революційну утопію та вирушила у похід за кріслом глави держави.
№24 від 27 червня 2018 року
Одеси тато-НВ розповів історію неофіційного господаря Одеси, якому навіть держава не змогла скласти конкуренцію.
№6 від 21 лютого 2019 року
Справжня особа містера Зе-НВ досліджувала погляди, зв'язки та наміри Володимира Зеленського, який раптом став кандидатом №1 на місце глави держави.
№9 від 14 березня 2019 року
Справа, яка топить президента — скандал в оборонному секторі, який зачепив найближче оточення Петра Порошенка напередодні першого туру президентських виборів, став важким ударом для глави держави, який прагне отримати другий термін.
№14 від 18 квітня 2019 року
Усі збожеволіли — електоральна істерія, що виникла в суспільстві після першого туру виборів, поляризувала та радикалізувала українців.
№ 18 від 23 травня 2019
Зеленіше, ніж ми думали — 20 травня, щойно склавши присягу в парламенті, Володимир Зеленський жорстко увійшов у президентство, відразу заявивши: восьме скликання Верховної Ради має бути розпущене, а членам Кабміну варто написати заяви про відставку за власним бажанням.
№ 36 від 3 жовтня 2019
Куди приведе Україну формула Штайнмайєра — Україна офіційно схвалила так звану формулу Штайнмайєра, яка націлена на врегулювання конфлікту на Донбасі, сподіваючись зрушити з мертвої точки переговори з РФ. Але це загрожує ризиками суверенітету країни.
№ 48 від 26 грудня 2019
Хай живе Білорусь! Без тирана Лукашенка — визнання Юрія Гаравського, екс-бійця спецзагону МВС Білорусі, про деталі його участі у вбивствах опозиціонерів нагадали Європі про справжню особу беззмінного білоруського президента Олександра Лукашенка.
№ 4 від 6 лютого 2020 року
Два крила президента — конкуренція між двома найвпливовішими людьми в оточенні Володимира Зеленського — помічником президента Андрієм Єрмаком та головою ВП Андрієм Богданом — досягла апогею.
№ 10 від 19 березня 2020
Коли це закінчиться? — світ охопила пандемія коронавірусу, здатного вразити більше половини людства та вбити десятки мільйонів людей. Тільки від суворості заходів ізоляції, вжитих у багатьох країнах, залежить кількість хворих і померлих, і те, як швидко вірус вичерпається через місяці або через роки.
№ 38 від 15 жовтня 2020 року
Епідемія невігластва — Коронавірус йде по Україні, поставивши медицину на межу колапсу — зокрема через безтурботність населення.
№ 14 від 15 квітня 2021
Що задумав Путін — Навіщо Росія стягнула до кордонів України понад 80 тисяч своїх солдатів, чого не траплялося з 2014-го.
№ 21 від 10 червня 2021
Бій з тінями – Президент Володимир Зеленський розпочинає війну з олігархами. Чи призведе вона до перемоги?
№7 від 24 лютого 2022
Це номер, який пішов у друк за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ, - до багатьох читачів він так і не дістався
Кремлівська божевільня – як історичні образи і політична параноя привели Путіна до втрати зв'язку з реальністю.

Це тема з журналу NV № 2,
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