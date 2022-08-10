Якось так склалося, що майже всі з тих, хто робив такі речі [жорстоко вбивав українських військовополонених], де це було нам чітко відомо, вони більше не існують

Я повернувся через п’ять місяців, і командир показав на телефоні наше останнє спільне фото із солдатами, які вже більше не з нами. Це було більше ніж емоція, це — постріл у живіт для мене

Вже є багато священників, які долучилися б до ПЦУ, але їм важко усвідомити, що вони йшли неправильним шляхом, і тому потрібен час

Я бачила, що нібито Коломойський ходив на допит в НАБУ, був там 40 хвилин. Я на допиті по ПриватБанку в НАБУ провела дев’ять годин — щоб було зрозуміло, що таке допит

Коли впав Берлінський мур, обвалився СРСР, припинив існування Варшавський договір, світ був розгублений і зрештою обрав вектор допомоги Росії у приєднанні до західного світу, всі сподівалися, що Росія має шанс стати справжньою демократією. У прагненні приймати бажане за дійсне всі заплющували очі на сигнали про необхідність збройної конфронтації з Росією, ще тоді, коли її апетити лише набирали силу

Павло Казарін ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV В армії з 25 лютого 2022 року. Служить солдатом Сил територіальної оборони Збройних сил України. За час військової служби разом із співведучим Подвійних стандартів Юрієм Мацарським проїхав майже всю лінію фронту, у тому числі Бахмут. Нині на запорізькому напрямку. Отримав відзнаку командувача Сил територіальної оборони — Щит Сил територіальної оборони ЗСУ. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Володимир Кондрашов оглядач ринків ІТ, телекомунікацій та медіа NV Бізнес До Збройних сил України долучився наприкінці лютого 2022‑го. Проходив службу в 4‑му загоні спецпризначення 71‑ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, у складі якої як помічник гранатометника виконував бойові завдання в Донецькій області. Із серпня 2022‑го — речник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. За час служби отримав звання лейтенанта, нагороджений заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України — медаллю За сприяння Збройним силам України. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Артемій Костарєв керівник інформаційно-довідкової служби журналу NV До лав Збройних сил України пішов 26 лютого 2022 року. Служить у Розрахунково-аналітичному центрі ЗСУ солдатом військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. На початку повномасштабної війни в складі центру готувався до оборони Києва. Під час служби опанував нову військову спеціальність та отримав звання молодшого сержанта. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Алла Кошляк ведуча спецефіру Radio NV Добровільно стала на облік у військкоматі і в січні 2023 року мобілізувалася солдатом до лав Збройних сил України. Служить оператором групи інформаційного супроводження 47‑ї окремої механізованої бригади Маґура. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Іван Мартинов редактор розділу Спорт сайту NV.ua Від 26 лютого 2022 року служить в артилерійських військах ЗСУ. Спершу був заряджаючим, а згодом — командиром гармати. За час служби дістав звання молодшого сержанта. У складі бригади брав участь у деокупації Херсону й частини області. Завдавав артилерійських ударів по окупантах на лівобережжі Херсонщини. Брав участь у бойових діях під Соледаром. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Юрій Мацарський ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV В армії від 25 лютого 2022 року. Служить солдатом у медіагрупі Сил територіальної оборони Збройних сил України. Разом зі своїм співведучим Павлом Казаріним проїхав майже всю лінію фронту, створюючи відеорепортажі з місць, де відбуваються або раніше відбувалися бойові дії, зокрема із Бахмуту, Харківської та Миколаївської областей. Отримав відзнаку командувача Сил територіальної оборони — Щит Сил територіальної оборони ЗСУ. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Олексій Самоваров артдиректор журналу NV З березня до жовтня 2022 року проходив службу у Львові у 125‑й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Був командиром роти забезпечення. За час служби дістав звання старшого лейтенанта. Після звільнення в запас на волонтерських засадах допомагає своїй бригаді як дизайнер у створенні візуального та відеоконтенту. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Євген Слюсаренко дизайнер журналу NV В армії з березня 2022-го, солдат взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 101‑ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. У квітні-травні минулого року побував на Донбасі. Нині перебуває на прикордонні з Росією. Удостоєний пам’ятної відзнаки на День воєнної розвідки України. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Антон Ходоренко журналіст розділів Технота Здоров’я сайту NV.ua Наприкінці лютого 2022-го долучився до лав добровільних формувань. Улітку вже в іншому підрозділі отримав звання старшого солдата. Восени минулого року ніс службу в Куп’янську (Харківська обл.), а навесні 2023-го — на Донеччині. Удостоєний пам’ятної відзнаки. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Андрій Чуваткін перекладач англомовної редакції сайту NV.ua Був призваний на військову службу в лютому 2023 року. Нині закінчує базову військову підготовку на одному із навчальних полігонів Збройних сил України. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Петро Шевченко фінансовий оглядач NV Бізнес Із березня до вересня 2022 року служив командиром мінометного розрахунку 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, має звання молодшого сержанта. Під час служби брав участь у бойових діях у Донецькій області. Нагороджений орденом За мужність III ступеня та почесною відзнакою За оборону Авдіївки. Після демобілізації продовжує роботу у NV Бізнес. Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

Загалом в армії служать 12 співробітників та співробітниць NV, одна з яких, зважаючи на питання безпеки, утрималася від участі у проєкті.



Підготував Роман Фещенко Машина Швидкої допомоги, що застрягла в багнюці й завалі / Фото: Надано Оленою Насировою

“Я розучився мріяти” Юрій Мацарський,

солдат ЗСУ, а раніше ведучий програми Подвійні стандарти на Radio NV і журналіст, розповідає про те, що його найбільше шокує та лякає в цій війні — Як ти потрапив на війну?

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— Я пішов добровольцем до ТРО на другий день великої війни. Першого дня війни я ще прийшов на Радіо NV і відпрацював ефір. Дорогою назад я їхав і чув, як працювала наша ППО, бачив переляканих людей. Бачив тих людей, які з речами, з дітьми, з домашніми тваринами вже переселялися в метро, і розумів, що я не зможу принаймні якийсь час продовжувати жити тим життям, яке було в мене до 24 лютого. Я написав у робочий чат, що збираюся йти в армію і що завтра на мене розраховувати на радіо не варто. Мені відповів мій співведучий Павло Казарін, що він теж збирається до армії, і ми домовилися, що підемо разом. Наступного дня поїхали до пункту прийому добровольців, записалися. Отримали автомати, боєкомплекти до них і одразу вирушили на позиції.



— Як і чим відрізняється сприйняття війни у тилу та на фронті?

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— Тил буває різний. Є тил за 25 км від лінії фронту в Запорізькій чи Дніпропетровській областях. Формально це тил, там немає окопів, туди не їздять танки. Але туди досить часто прилітають ракети, залітають нові кацапські іграшки під назвою керовані бомби. А, наприклад, Київ зараз опинився у справжньому глибокому тилу, у якому люди не наражаються на таку безпосередню небезпеку, у який не долітають масово снаряди і ракети. Це справді добре.



На фронті або поблизу фронту ти відчуваєш, наскільки жорстока ця війна, масштабна, люди гинуть, покалічено величезну кількість доль. А чим далі від лінії фронту, чим далі від вибухів, чим далі від стрілянини, згорілих будинків, посічених осколками обійсть, тим менше це відчуття масштабності та жахливості війни.



Часто люди в тилу хочуть чути тільки про перемоги і знищених росіян. І зовсім не хочуть чути про те, що є проблеми, є поранені, зовсім не хочуть чути про те, що росіяни беруть заручників з-поміж українських військових та цивільних, знущаються з них. Чим далі від фронту, тим менше бажання чути про масштабність і жахливість війни.

Усі війни, які я бачив на власні очі на Близькому Сході, відрізняються насамперед тим, що це були не мої війни — Що найстрашніше ти бачив у зоні бойових дій?

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— Мене лякає величезна кількість людей, які залишаються у зруйнованих містах на лінії фронту. Мене лякали люди, які, залишаючись у Бахмуті, продовжували жити взимку у підвалах, у якихось напівзруйнованих будинках, де немає опалення, електрики, зв’язку. Люди, які харчуються за рахунок того, що волонтери привозили. А потім, коли волонтерів та цивільних перестали пускати до Бахмуту, почали харчуватися тим, що їм дають військові. Нестерпно дивитися на те, що ці люди тримають із собою дітей та внуків. Нестерпно бачити, що дорослі перебувають у якомусь надмірному відчаї і відмовляються від евакуації, відмовляються навіть спробувати виїхати кудись, де можна жити, не ризикуючи щохвилини залишитися без голови, не ризикуючи щодня опинитися під російською окупацією.



У мене все зсередини розривалося, коли я бачив цих дивних людей, які по спалених вулицях за руку тягають дітлахів.



— Як ти сам змінився за рік війни?

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— Я розучився мріяти, у мене більше немає довготривалих життєвих планів, як було раніше. Більше не намагаюся придумати собі якийсь образ майбутнього, два-три тижні, іноді місяць — це мій найбільший обрій планування.



Навчився задовольнятися малим. Зміг помитися в гарячій воді — клас, просто чудово. Зміг сьогодні знайти місце й не спатиму на бетонній підлозі — взагалі чудово.



— Чим ця війна відрізняється від тих, що ти бачив на Близькому Сході?

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— Війни, які я бачив на власні очі на Близькому Сході, відрізняються насамперед тим, що це були не мої війни. Я туди приїжджав як журналіст, я знав, що спеціально, крім зовсім якихось відморожених чуваків з ІДІЛ, за мною ніхто не полює і зі мною може щось трапитися лише внаслідок нещасного випадку. Тут я зовсім в іншій ролі. Тут я комбатант, на якого полює вся ця банда паскуд під назвою російська армія.Крім того, коли ти їдеш на чужу війну — до Сирії, Іраку, сектору Газа, — ти приблизно уявляєш, скільки ти там проведеш часу. Так, ці три тижні або п’ять тижнів будуть досить важкими, я не спатиму іноді по два-три дні. Я буду в тих умовах, які мені дискомфортні, але я зможу написати чи зняти якісь репортажі, які я включу до свого резюме, які мені будуть у плюс. А потім я повернуся додому, у тепле ліжко, до холодного пива, і житиму тим життям, яке в мене було до цього.Цього відчуття більше немає.



— Що тебе рятує, коли стає зовсім складно?

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— Книжки та музика. Читаю майже весь вільний час. Тягаю із собою електронну книгу — вона легко влазить у кишеню формених штанів.

Підготувала Ольга Духніч