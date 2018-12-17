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"Нужно завершить полноценное единение": Епифаний рассказал о первых шагах по реформированию церкви

Сегодня, 09:48
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Епифаний заявил о необходимости завершить объединение Православной церкви Украины

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о своих первых шагах по реформированию единой украинской церкви.

В интервью Радио Свобода Епифаний заявил, что после получения томоса "нужно завершить полноценное единение".

"Мы получаем томос, формируем все соответствующие органы этой церкви. Это практически новая структура. Есть много работы по формированию. Но мы будем это делать спокойно, мудро, взвешенно, потому что нужно работать так, чтобы это объединяло, а не разъединяло", - отметил митрополит.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии выбранном предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Митрополит Епифаний Томос Автокефалия Православие Украинская православная церковь

Спецтема   Украина получает томос

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Украина/События

Сегодня, 09:48

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"Нужно завершить полноценное единение": Епифаний рассказал о первых шагах по реформированию церкви

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