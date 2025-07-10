Пожарные ликвидируют последствия ночного обстрела по Киеву 10 июля 2025 год (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что оптимальный способ бороться с баллистическими обстрелами , в частности, Киева, — это отвечать зеркально. Детальнее свое мнение он объяснил в эфире Radio NV .

Роман Свитан военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Оптимальный вариант для нас защититься от российской баллистики — иметь свою баллистику и бить по Москве.

Почему они бьют [в основном] по Киеву?