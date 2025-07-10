«От Кремля до рублевских бань». Оптимальный вариант защитить Киев от баллистических атак — это бить по Москве — Свитан

10 июля, 12:26
Поделиться:
Пожарные ликвидируют последствия ночного обстрела по Киеву 10 июля 2025 год (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пожарные ликвидируют последствия ночного обстрела по Киеву 10 июля 2025 год (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Автор: Павел Новиков

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что оптимальный способ бороться с баллистическими обстрелами, в частности, Киева, — это отвечать зеркально. Детальнее свое мнение он объяснил в эфире Radio NV.

Роман Свитан

военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Оптимальный вариант для нас защититься от российской баллистики — иметь свою баллистику и бить по Москве.

Почему они бьют [в основном] по Киеву?

Теги:   Радио NV Война России против Украины Киев ЗРК Patriot Москва

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies