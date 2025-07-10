«От Кремля до рублевских бань». Оптимальный вариант защитить Киев от баллистических атак — это бить по Москве — Свитан
Пожарные ликвидируют последствия ночного обстрела по Киеву 10 июля 2025 год (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что оптимальный способ бороться с баллистическими обстрелами, в частности, Киева, — это отвечать зеркально. Детальнее свое мнение он объяснил в эфире Radio NV.
Роман Свитан
Оптимальный вариант для нас защититься от российской баллистики — иметь свою баллистику и бить по Москве.
Почему они бьют [в основном] по Киеву?