"Нужно только дожать Россию". Порошенко заявил, что Украина готова к переговорам по миротворцам на Донбассе

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Порошенко,
Фото: пресс-служба президента

По словам Порошенко, "миротворцы не должны быть "эскорт-сервисом" вдоль линии соприкосновения" или иметь какие-то урезанные полномочия

Украина готова к дискуссиям по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Мюнхене. 

"Для того чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих (оккупированных - ред.) территорий под украинский суверенитет, нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.

По словам Порошенко, "миротворцы не должны быть "эскорт-сервисом" вдоль линии соприкосновения" или иметь какие-то урезанные полномочия.

"Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемой части украино-российской границы", - отметил президент.

В то же время он отметил, что в соответствии с принципом миротворческих операций, в них не участвуют соседние страны.

Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс. Позже он призвал Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы.

Читайте также:

Напомним, 16-17 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Германии и участвует в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове