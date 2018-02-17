"Нужно только дожать Россию". Порошенко заявил, что Украина готова к переговорам по миротворцам на Донбассе

Украина готова к дискуссиям по введению миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Мюнхене.
"Для того чтобы была введена в Украине полномасштабно миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих (оккупированных - ред.) территорий под украинский суверенитет, нужна только одна вещь - дожать Россию", - сказал он.
По словам Порошенко, "миротворцы не должны быть "эскорт-сервисом" вдоль линии соприкосновения" или иметь какие-то урезанные полномочия.
"Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, миротворцы должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемой части украино-российской границы", - отметил президент.
В то же время он отметил, что в соответствии с принципом миротворческих операций, в них не участвуют соседние страны.
Миротворці не мають бути «ескорт-сервісом» вздовж лінії розмежування – вони мають зупинити інфільтрацію російських військ на територію України. #MSC2018 pic.twitter.com/jlDJPndYTn— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев на Донбасс. Позже он призвал Россию согласиться на введение миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса, включая не контролируемый Киевом участок украинско-российской границы.
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Напомним, 16-17 февраля Порошенко находится с рабочим визитом в Германии и участвует в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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