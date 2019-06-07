Нужна длительная реабилитация. Кулеба рассказал о состоянии десяти детей, которых вернули из Грузии Сегодня, 09:58 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Подробности дела будут выяснять правоохранители Пресс-служба АП

Десяти детям, которых вернули из Грузии в Украину накануне, нужна длительная реабилитация.

Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России.

«Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять», — сказал Кулеба.

Он уточнил, что правоохранители будут выяснять, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения.

«Из России, где они просили убежища, их попросили поехать», — добавил Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка также рассказал, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украине было подозрение, что их родители намерены их продать, так как как семь детей были рождены от суррогатных матерей.

«Это надо проверить на территории Украины — каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что дети должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

Вопрос устройства детей решаться органами опеки сразу после их возвращения домой. В Хмельницкую область дети уезжают в пятницу, 7 июня.

Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии.

Cемь ее детей родились в течение одного года от суррогатных матерей.

На данный момент мать детей находится под стражей в Грузии. Ее с мужем подозревают в торговле детьми.