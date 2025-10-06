ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили российский наземный дрон с гранатометом — видео

6 октября, 21:20
Защитники Покровска уничтожили российский НРТК Курьер (Фото: 7 корпус ДШВ / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс Курьер.

Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ в понедельник, 6 октября, и опубликовали соответствующее видео.

Там рассказали, что оккупанты дистанционно направили НРК ближе к украинским военным в Покровской агломерации и ожидали возможности для обстрела их позиций.

Однако во время патрулирования этого сектора экипаж украинских дронаров заметил российский НРК и уничтожил его FPV-дроном, отмечается в сообщении.

НРТК Курьер оснащен автоматическим гранатометом АГС-17, а также курсовой и поворотной обзорной камерой. Он передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями и управляется через радиоканал. Дальность связи составляет от 3 до 10 км.

Ранее 6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне за минувшие сутки потеряли:

  • пять танков,
  • 14 боевых бронированных машин,
  • 18 артиллерийских систем,
  • одно средство ПВО,
  • 363 БПЛА оперативно-тактического уровня,
  • 38 крылатых ракет,
  • 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
