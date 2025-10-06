ВСУ на Покровском направлении впервые уничтожили российский наземный дрон с гранатометом — видео
Защитники Покровска уничтожили российский НРТК Курьер (Фото: 7 корпус ДШВ / скриншот из видео / Telegram)
Бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ впервые уничтожили российский наземный роботизированный комплекс Курьер.
Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ в понедельник, 6 октября, и опубликовали соответствующее видео.
Там рассказали, что оккупанты дистанционно направили НРК ближе к украинским военным в Покровской агломерации и ожидали возможности для обстрела их позиций.
Однако во время патрулирования этого сектора экипаж украинских дронаров заметил российский НРК и уничтожил его FPV-дроном, отмечается в сообщении.
НРТК Курьер оснащен автоматическим гранатометом АГС-17, а также курсовой и поворотной обзорной камерой. Он передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями и управляется через радиоканал. Дальность связи составляет от 3 до 10 км.
Ранее 6 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне за минувшие сутки потеряли:
- пять танков,
- 14 боевых бронированных машин,
- 18 артиллерийских систем,
- одно средство ПВО,
- 363 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 38 крылатых ракет,
- 63 единицы автомобильной техники и автоцистерн.