Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ в понедельник, 6 октября, и опубликовали соответствующее видео.

Там рассказали, что оккупанты дистанционно направили НРК ближе к украинским военным в Покровской агломерации и ожидали возможности для обстрела их позиций.

Однако во время патрулирования этого сектора экипаж украинских дронаров заметил российский НРК и уничтожил его FPV-дроном, отмечается в сообщении.

НРТК Курьер оснащен автоматическим гранатометом АГС-17, а также курсовой и поворотной обзорной камерой. Он передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями и управляется через радиоканал. Дальность связи составляет от 3 до 10 км.

