Президент Владимир Зеленский в поздравлении с Днем оружейника 14 апреля рассказал о новых видах украинского оружия, которое уже успешно применяется на фронте. В частности, он сообщил, что украинские наземные роботизированные комплексы только за три месяца выполнили более 22 тысяч миссий на фронте, а украинские бойцы впервые в истории этой войны захватили вражескую позицию исключительно с помощью НРК.

Среди НРК, о которых рассказал президент — Воля-Е, предназначенный для выполнения задач в зонах повышенного риска без привлечения личного состава.

Платформа Воля-Е создана участниками кластера Brave1. В 2024 году одна из бригад сообщила о более 100 эвакуированных с помощью этого НРК.

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Летом 2024 года разработчик рассказывал, что дрон успешно эвакуировал раненого военного, преодолев минное поле и выдержав три подрыва на противопехотных минах, причем раненый не получил дополнительных повреждений.

Также в 2024 году министр обороны Михаил Федоров, который в то время был министром цифровой трансформации, рассказывал, что в течение недели боев в конце 2023 года платформа эвакуировала около 20 раненых бойцов.

NV в своей инфографике рассказывает, что известно о Воле-Е.