Вывез раненого с минного поля. Что известно об украинском НРК Воля-Е — инфографика NV
Воля-Е применяется для эвакуации раненых, логистических нужд и радиоэлектронной борьбы (Фото: u24.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский в поздравлении с Днем оружейника 14 апреля рассказал о новых видах украинского оружия, которое уже успешно применяется на фронте. В частности, он сообщил, что украинские наземные роботизированные комплексы только за три месяца выполнили более 22 тысяч миссий на фронте, а украинские бойцы впервые в истории этой войны захватили вражескую позицию исключительно с помощью НРК.
Среди НРК, о которых рассказал президент — Воля-Е, предназначенный для выполнения задач в зонах повышенного риска без привлечения личного состава.
Платформа Воля-Е создана участниками кластера Brave1. В 2024 году одна из бригад сообщила о более 100 эвакуированных с помощью этого НРК.
Летом 2024 года разработчик рассказывал, что дрон успешно эвакуировал раненого военного, преодолев минное поле и выдержав три подрыва на противопехотных минах, причем раненый не получил дополнительных повреждений.
Также в 2024 году министр обороны Михаил Федоров, который в то время был министром цифровой трансформации, рассказывал, что в течение недели боев в конце 2023 года платформа эвакуировала около 20 раненых бойцов.
NV в своей инфографике рассказывает, что известно о Воле-Е.