«Новый тренд в ВСУ». Военный сравнил начало применения НРК в украинской армии с Мавиками и FPV-дронами

Пилот батальона ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник рассказал в интервью Radio NV, что применение НРК стало новым трендом в украинской армии, как Мавики и FPV-дроны до этого.

«Сейчас НРК — это такой новый тренд в ВСУ. И он сейчас проходит те этапы, которые когда-то приходил тот самый знаменитый Мавик, тот самый FPV. Раньше потерять Мавик — такое страшное. … Ходили по минным полям, в 50, 100, 200 [метрах] от вражеских позиций (чтобы забрать Мавик, который там упал — ред.). Со временем до руководства бригад, корпусов, батальонов, вообще даже до главкома дошло, приравняли его к той же пуле. Это просто огневое средство, которое может каждую секунду потеряться», — заявил Соник в эфире Radio NV.

Он отметил, что ситуация с НРК подобная, и их надо учиться грамотно применять.

«Это (НРК — ред.) очень важная штука, потому что мы так же в начале понабивали много шишек, мы делали некоторые ошибки, но сейчас у нас есть четкие и прописанные правила, как он должен ехать, по какому маршруту, что он должен перевозить, какое должно быть наблюдение, как себя должен вести пилот, как себя должен вести человек, который идет впереди или позади НРК. И вы знаете, процент потерь, насколько это возможно, мы его минимизировали. Но они есть, они есть постоянно. Поэтому да, это средство классное и сейчас оно только проходит эти этапы, чтобы люди поняли, что это просто расходный материал», — считает украинский военный.

Он также отметил, что украинские НРК стали для россиян приоритетной целью.

«Мы активно применяем НРК, и это безусловно, если правильно, грамотно к этому подойти, очень хорошее средство для того, чтобы делать логистику. Но и они их разрушают, они их уничтожают. Они уже так же научились их ожидать. Вот недавно у меня был случай, когда мы шли — три военнослужащих — и был один НРК. Пилот FPV, этот ждун на оптоволокне, который просто сидел в посадке, даже не обратил внимания на нас, мы ему были неинтересны. Первоочередная задача его была — уничтожить НРК», — рассказал Соник.

31 октября сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал распоряжение о поставках НРК в войска и поддержке развития этой технологии для эвакуации раненых с передовых позиций.

«Их должно быть больше, они должны быть более надежными. НРК помогают нашим воинам побеждать Россию, побеждать смерть», — сказал главнокомандующий.

О том, что Сырский поручил масштабировать применение роботизированных систем для эвакуации раненых военных сообщалось также 11 августа.