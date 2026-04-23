В Силах обороны Украины планируют в 2026 году заменить роботизированными системами до 30% личного состава на самых сложных участках фронта. Об этом Politico сообщил командир подразделения наземных роботизированных систем NC13 Третьей штурмовой бригады ВСУ Николай (Макар) Зинкевич.

В материале говорится, что наземные роботизированные комплексы (НРК), используемые Силами обороны Украины на фронте, имеют потенциал изменить характер ведения войны — подобно тому, как это произошло в Средневековье с появлением пороха или во время Первой мировой войны с развитием танков.

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Politico отмечает, что высокотехнологичные дроны Украины уже превратили 50-километровую зону за линией фронта в ловушку для российских войск, а на море — нанесли тяжелые удары по Черноморскому флоту России.

«Доставка важных грузов, эвакуация раненых, ведение наблюдения на открытой местности, разрушение вражеских укреплений, диверсионные операции в тылу врага, установка минных полей — все это сейчас выполняется наземными роботизированными системами», — объясняет Зинкевич.

Это позволяет уменьшить потери среди личного состава, что чрезвычайно важно для Украины в условиях трудностей с мобилизацией и неустанных «мясных штурмов» РФ, пишет Politico.

В материале говорится, что полномасштабное вторжение России в 2022 году привлекло Украину к гонке технологических вооружений, где она сейчас вырывается вперед. В то же время Россия все шире использует наземные дроны в логистике, эвакуации раненых и тому подобное.

«Эти бескровные события подчеркивают, как робототехника может изменить общую логику ведения войны, заменив дорогостоящие штурмовые операции с участием людей на дистанционно управляемые атаки», — указывает Politico.

Военный аналитик из Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков сравнил появление роботов с революцией в военном деле 1920-х и 1930-х годов, когда новые технологии, такие как пулеметы, танки и самолеты, в совокупности кардинально изменили характер ведения войны в начале ХХ века.

В то же время использование роботизированных систем «может привести к необоснованному выводу об уменьшении роли человека в войне», которая, по его словам, остается «решающей».

«Мы работаем над тем, чтобы основной удар брали на себя роботы, а пехота стала элитным специализированным подразделением, которое будет выполнять те задачи, с которыми не могут справиться роботы. Ведь так или иначе, люди все равно остаются основой армии», — говорит Зинкевич.

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По данным издания, сначала украинское военное командование не было уверено в использовании НРК, поскольку было слишком мало квалифицированных операторов. Однако это изменилось после того, как несколько инновационных бригад испытали их в различных условиях. К этому добавился успех Сил обороны в воздушных атаках на Россию далеко за пределами фронта.

Politico приводит данные Минобороны Украины о планах законтрактовать в первом полугодии 2026-го 25 000 наземных роботизированных систем для поставки на фронт — это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Издание также описывает один из эффективных комплексов — это TerMIT, разработанный украинской компанией Tencore. Гусеничный наземный робот, перевозящий до 400 килограммов с максимальной скоростью 15 километров в час и работающий на расстоянии до 40 километров, может выполнять много задач.

Инфографика: NV

«Один TerMIT успел установить более 1500 противотанковых мин, прежде чем россияне уничтожили его с помощью многих беспилотников FPV», — рассказал соучредитель и генеральный директор Tencore Максим Васильченко.

По данным Politico, проблема Киева заключается в том, что стремительный рост спроса создает дефицит предложения НРК, в частности из-за недостаточного финансирования. Правительство уверяет, что работает над проблемой. Также финансировать разработки помогают европейские партнеры, заключает издание.