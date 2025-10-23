СЕО компании Tencore, производителя наземных роботизированных комплексов Termit, Максим Васильченко рассказал в эфире Radio NV , могут ли роботы заменить людей на фронте , когда они начнут уничтожать врага и что нужно, чтобы эта индустрия развивалась.

— Это очень триггерный вопрос для многих людей: роботы могут заменить людей или пока нет?

— Частично.

— Как это работает?

— Роботы могут выполнять ту работу, которую раньше выполняли люди. Они снимают часть работы. Какую именно? Это логистика, инженерные задачи, эвакуационные задачи. Далее будут еще проекты, которые немного закрыты. Но без человека в мире ничего не будет работать.

— Сейчас даже на уровне передовых корпусов контекст НРК имеет очень важное значение. Помню, в недавних интервью командир корпуса Хартия Игорь Оболенский просто сидит с калькулятором и считает: «Что мне нужно на позиции для пехоты завезти столько-то, для этого нужны такие-то и такие-то, столько-то НРК». Потому что это просто тоннажи груза, который раньше носили пехотинцы.