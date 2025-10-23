«Наша цель — выигрывать технологиями». Для врага наземные роботы — такая же приоритетная цель, как танк. Интервью NV с производителем

23 октября, 19:52
NV Премиум
Поделиться:
Бойцов роты наземных роботизированных комплексов AlterEgo Rbns тренируются между боевыми выходами (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Бойцов роты наземных роботизированных комплексов AlterEgo Rbns тренируются между боевыми выходами (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Автор: Василий Пехньо

СЕО компании Tencore, производителя наземных роботизированных комплексов Termit, Максим Васильченко рассказал в эфире Radio NV, могут ли роботы заменить людей на фронте, когда они начнут уничтожать врага и что нужно, чтобы эта индустрия развивалась.

 — Это очень триггерный вопрос для многих людей: роботы могут заменить людей или пока нет?

— Частично.

— Как это работает?

— Роботы могут выполнять ту работу, которую раньше выполняли люди. Они снимают часть работы. Какую именно? Это логистика, инженерные задачи, эвакуационные задачи. Далее будут еще проекты, которые немного закрыты. Но без человека в мире ничего не будет работать.

Реклама

— Сейчас даже на уровне передовых корпусов контекст НРК имеет очень важное значение. Помню, в недавних интервью командир корпуса Хартия Игорь Оболенский просто сидит с калькулятором и считает: «Что мне нужно на позиции для пехоты завезти столько-то, для этого нужны такие-то и такие-то, столько-то НРК». Потому что это просто тоннажи груза, который раньше носили пехотинцы.

Теги:   Интервью NV Искусственный интеллект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Радио NV НРК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies