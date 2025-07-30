Может тянуть легковой автомобиль. Главное об украинском роботе для логистики и эвакуации Ratel H — инфографика NV

30 июля, 15:52
Поделиться:
Робота Ratel H запустили в серийное производство в июле 2024 года, сейчас ВСУ его уже используют (Фото: robots.com.ua)

Робота Ratel H запустили в серийное производство в июле 2024 года, сейчас ВСУ его уже используют (Фото: robots.com.ua)

В начале июля вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал, что Силы обороны начали активно использовать на фронте наземные роботизированные комплексы Ratel H для выполнения опасных задач.

Министр рассказал, что этот робот способен эвакуировать раненых, доставлять медицинское снаряжение, боеприпасы и грузы более 400 кг и тянет до 1500 кг — примерно столько, сколько весит автомобиль.

Реклама

«Ratel H работает там, где опасно для людей: проходит минные поля, спасает раненых и доставляет снаряжение на позиции. Благодаря инфракрасным фарам и камерам ночного видения выполняет миссии даже ночью», — заявлял Федоров.

О запуске этого робота в серийное производство Федоров сообщал 27 июля 2024 года.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Роботы НРК Инфографика NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies