Робота Ratel H запустили в серийное производство в июле 2024 года, сейчас ВСУ его уже используют (Фото: robots.com.ua)

В начале июля вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал, что Силы обороны начали активно использовать на фронте наземные роботизированные комплексы Ratel H для выполнения опасных задач.

Министр рассказал, что этот робот способен эвакуировать раненых, доставлять медицинское снаряжение, боеприпасы и грузы более 400 кг и тянет до 1500 кг — примерно столько, сколько весит автомобиль.

«Ratel H работает там, где опасно для людей: проходит минные поля, спасает раненых и доставляет снаряжение на позиции. Благодаря инфракрасным фарам и камерам ночного видения выполняет миссии даже ночью», — заявлял Федоров.

О запуске этого робота в серийное производство Федоров сообщал 27 июля 2024 года.