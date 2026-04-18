Один из лучших. Что известно об украинском НРК Protector — инфографика NV

18 апреля, 04:34
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НРК Protector (Фото: Українська бронетехніка)

НРК Protector (Фото: Українська бронетехніка)

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню оружейника 14 апреля рассказал об украинских достижениях в производстве наземных роботизированных комплексов. В частности, он отметил, что украинским бойцам впервые в истории этой войны удалось захватить вражескую позицию исключительно с помощью НРК.

Только за три месяца украинские НРК выполнили более 22 тысяч миссий на фронте. Среди новых разработок президент упомянул тяжелый беспилотный наземный комплекс Protector, созданный для защиты бойцов во время выполнения логистических и боевых задач в условиях любой местности и времени года.

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Комплекс производства компании Украинская бронетехника был допущен к эксплуатации в ВСУ в июне 2025 года.

Генеральный директор компании Владислав Бельбас рассказывал, что комплексом уже заинтересовались партнеры в Европе, а производитель работает над установкой на НРК дополнительной полезной нагрузки – от боевых модулей до лазерных систем.

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NV в своей инфографике рассказывает, что известно об НРК Protector.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   НРК украинское оружие ОПК Инфографика NV

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