Для эвакуации и логистики. Что известно о НРК Konyk One, который уже был задействован на Харьковском и Запорожском направлениях — инфографика NV

1 октября, 11:27
НРК Konyk One стоит 600 тысяч гривен и может использоваться как для эвакуации раненых, так и для выполнения логистических задач (Фото: market.deminingcluster.org.ua)

19 сентября украинская компания Trinity Robotics представила логистический НРК Konyk One с отечественным бортовым компьютером Jarvis на выставке Defense Tech Valley 2025.

Об этом сообщил Мілітарний, отметив, что этот наземный роботизированный комплекс уже применялся в боевых условиях на Запорожском и Харьковском направлениях, где подтвердил свою эффективность.

Комплекс можно использовать как для эвакуации раненых, так и для выполнения логистических задач. Бортовой компьютер НРК Konyk One Jarvis, разработанный компанией Tech Unity, автоматизирует управление. Стоимость компьютера, в зависимости от конфигурации, составляет 1000−1200 долларов. Система поставляется под ключ, включая операционную систему Jarvis OS, программное обеспечение и учебные материалы для военных.

В компании рассказали, что могут производить до 80 таких компьютеров за три дня и планируют масштабировать производство для крупных контрактов.

В будущем планируется интеграция в НРК Konyk One модуля самосброса для выполнения инженерных миссий, что позволит еще больше автоматизировать логистические операции.

