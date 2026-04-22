Президент Владимир Зеленский в обращении, посвященном Дню оружейника 14 апреля, рассказал о лучших разработках украинских производителей оружия, в частности наземных роботизированных комплексах . По словам главы государства, только за три месяца НРК выполнили более 22 тысяч миссий на фронте.

NV в серии инфографик продолжает рассказывать об украинских НРК, на этот раз - о гусеничном дроне Ардал, разработанном компанией-участником кластера Brave1 BUREVII.

Ардал предназначен для эвакуации и логистических задач. В 2025 году комплекс использовался на Покровском направлении. В Харьковской области дрон вывез трех раненых, которых не могли эвакуировать в течение трех недель из-за интенсивных боев.

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В апреле 2025 года министр обороны Михаил Федоров, который в то время был министром цифровых трансформаций, рассказал, что робот Ардал прошел более 17 км под обстрелами минометов и артиллерии, чтобы эвакуировать раненых, которых не удавалось спасти из серой зоны. Миссию успешно провели на одном из самых горячих участков фронта.

НРК Ардал – основные характеристики