Один из крупнейших НПЗ в России: Генштаб подтвердил поражение завода Лукойла в Волгограде
Дым в российском Волгограде после атаки БПЛА 31 июля 2026 года (Фото: Exilenova+)
Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 31 июля, поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в российском Волгограде, сообщает Генштаб ВСУ.
Зафиксировано попадание в объект, после чего возник пожар.
Лукойл-Волгограднефтепереработка — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо и задействовано в обеспечении потребностей ВС РФ.
Также Силы обороны поразили комплекс РЭБ Поле-21 в районе Голубовки Луганской области. В районе временно оккупированной Наумовки в Крыму поражен склад боеприпасов оккупантов, а в районе Бахмута Донецкой области — пункт управления противника.
Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля в Волгограде беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries и нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о масштабных пожарах.