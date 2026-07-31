Один из крупнейших НПЗ в России: Генштаб подтвердил поражение завода Лукойла в Волгограде

Дым в российском Волгограде после атаки БПЛА 31 июля 2026 года (Фото: Exilenova+)

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 31 июля, поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка в российском Волгограде, сообщает Генштаб ВСУ.

Зафиксировано попадание в объект, после чего возник пожар.

Лукойл-Волгограднефтепереработка — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ с мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо и задействовано в обеспечении потребностей ВС РФ.

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Также Силы обороны поразили комплекс РЭБ Поле-21 в районе Голубовки Луганской области. В районе временно оккупированной Наумовки в Крыму поражен склад боеприпасов оккупантов, а в районе Бахмута Донецкой области — пункт управления противника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля в Волгограде беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries и нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о масштабных пожарах.