Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Новокуйбышевске и газоперерабатывающего завода в Оренбурге РФ
Силы обороны поразили два объекта на территории РФ и один — в Бердянске ночью 19 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины в ночь на воскресенье, 19 октября, поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Оренбургский газоперерабатывающий завод в России и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске, подтвердил Генштаб ВСУ.
На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожар.
Предварительно, на заводе в Новокуйбышевске поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). По данным Сил обороны, НПЗ производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн.
Также поражен Оренбургский ГПЗ, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. Предварительно, поражена одна из установок переработки и очистки газа.
Генштаб сообщил о ночной атаке на базу горюче-смазочных материалов в Бердянске, в районе цели фиксируют возгорание.
Ночью 19 октября в Новокуйбышевске Самарской области раздавались взрывы, мониторинговые каналы писали о мощном возгорании на НПЗ. Власти Оренбургской области также подтверждали удар по НПЗ.