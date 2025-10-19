Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Новокуйбышевске и газоперерабатывающего завода в Оренбурге РФ

19 октября, 13:20
Поделиться:
Силы обороны поразили два объекта на территории РФ и один — в Бердянске ночью 19 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны поразили два объекта на территории РФ и один — в Бердянске ночью 19 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины в ночь на воскресенье, 19 октября, поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Оренбургский газоперерабатывающий завод в России и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске, подтвердил Генштаб ВСУ.

На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожар.

Предварительно, на заводе в Новокуйбышевске поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). По данным Сил обороны, НПЗ производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн.

Реклама

Читайте также:
Острый дефицит топлива и рекордные скачки цен: ISW оценил последствия украинских ударов по НПЗ в России и Крыму

Также поражен Оренбургский ГПЗ, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. Предварительно, поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Генштаб сообщил о ночной атаке на базу горюче-смазочных материалов в Бердянске, в районе цели фиксируют возгорание.

Инфографика: NV

Ночью 19 октября в Новокуйбышевске Самарской области раздавались взрывы, мониторинговые каналы писали о мощном возгорании на НПЗ. Власти Оренбургской области также подтверждали удар по НПЗ.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Бердянск Война России против Украины Самара Оренбург Генштаб ВСУ удары по российским НПЗ удары по территории РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies