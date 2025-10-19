Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Новокуйбышевске и газоперерабатывающего завода в Оренбурге РФ

Силы обороны поразили два объекта на территории РФ и один — в Бердянске ночью 19 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины в ночь на воскресенье, 19 октября, поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, Оренбургский газоперерабатывающий завод в России и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске, подтвердил Генштаб ВСУ.

На территории предприятий зафиксированы взрывы и пожар.



Предварительно, на заводе в Новокуйбышевске поражены установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ). По данным Сил обороны, НПЗ производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн тонн.

Также поражен Оренбургский ГПЗ, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. Предварительно, поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Генштаб сообщил о ночной атаке на базу горюче-смазочных материалов в Бердянске, в районе цели фиксируют возгорание.

Инфографика: NV

Ночью 19 октября в Новокуйбышевске Самарской области раздавались взрывы, мониторинговые каналы писали о мощном возгорании на НПЗ. Власти Оренбургской области также подтверждали удар по НПЗ.