Если мобилизованным разрешат увольняться. Когда можно призвать военных, отслуживших 18 месяцев во время военного положения 30 марта, 16:26 Мобилизация в Украине — какую отсрочку получают уволенные военные по законопроекту 9142 (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мужчины от 18 до 60 лет могут мобилизовать повестками, которые издаются в публичных местах и адресно. Рассказываем, какую отсрочку могут получить мобилизованные после увольнения по законопроекту 9142 .

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая. Происходит усиленная мобилизация — повестки выдают всем мужчинам от 18 до 60 лет для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии в территориальных центрах комплектования.

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Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации регулирует процессы призыва и получения отсрочки. Военнообязанные могут получить отсрочку по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для обучения, профессиональной деятельности и в случае бронирования. Однако в нем предусмотрено, что уволенные со службы военнослужащие могут быть призваны снова через 6 месяцев после увольнения.

Законопроект № 9142 предлагает внести четкие условия отсрочки для военных, увольняемых после 18 месяцев службы.

«Человек, отслуживший установленный срок, должен иметь гарантированную отсрочку от последующей мобилизации. Зато уже с 2014 года бывали ситуации, когда тех же людей могли мобилизовать на новый круг через считанные месяцы. Это экономия ресурсов в первую очередь в армии, потому что так проще — но несправедливость и пренебрежение долгосрочной подготовкой новых кадров», ― подчеркнули авторы законопроекта 9142.

Они считают, что поэтому необходимо законодательно ограничить срок службы по мобилизации в восемнадцать месяцев, а также гарантировать отсрочку для тех, кто отслужил этот срок и демобилизован.

В статью 23 Закона предлагают добавить еще одно основание:

Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации уволенные со службы в запас военные, проходившие военную службу по призыву во время мобилизации. Срок отсрочки — пять лет со дня увольнения с военной службы.

От чего будет зависеть отсрочка по проекту 9142

Отсрочка должна предоставляться на определенное время, но есть ограничения:

отсрочка предоставляется не менее чем на пять лет;

отсрочка зависит от требуемого в определенный период размера армии;

отсрочка зависит от общего числа имеющихся военнообязанных.

Кто имеет отсрочку от мобилизации в Украине

По состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Для получения образования:

соискатели профессиональной ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

По профессиональной деятельности:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

органов управления), воинских частей подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины; другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. В эту категорию входят близкие таких людей:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Забронированные на 6 месяцев по предприятиям, учреждениям, организациям:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

Не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, тяжелыми болезнями слуха и зрения. Ранее NV рассказывал о перечне болезней, имея которые человек не может быть мобилизован на службу.

Отметим, что лица с определенной группой инвалидности могут мобилизоваться добровольно, но исключительно по собственному желанию и месту жительства.