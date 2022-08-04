«Он очень классный». Как новый украинский танк Оплот спас жизнь экипажу — рассказ Героя Украины Пономаренко

4 августа, 18:58
Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как система сенсоров танка Оплот спасла его экипаж от засады (Фото:malyshevplant.com)

Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как система сенсоров танка Оплот спасла его экипаж от засады (Фото:malyshevplant.com)

Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как новый украинский танк Оплот спас жизнь экипажу.

«Он очень классный. Один только пример приведу, чего только стоят сенсоры, стоящие по периметру машины. Они позволяют фиксировать, когда враг по тебе производит лазерный замер. Это очень классно – попасть в засаду почти невозможно», – рассказал Пономаренко в эфире Радио НВ.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=hntud-sVTqE

Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады вспомнил случай, когда их Оплот выехал за лесополосу и эта система сенсоров предупредила, что его заметили, и уже по нему прицеливаются.

«Это позволило, во-первых, выявить засаду врага, потому что визуально техника не наблюдалась, а система сработала. А второе – сохранить экипаж. Неудивительно, что самая большая ценность в войне – это люди, солдаты. И какая бы техника классная ни была, но если некому будет ее использовать, то она бездейственна», — подчеркнул он.

В феврале 2021 года, за год до полномасштабного вторжения России в Украину, контрразведка СБУ задержала в Харькове агента вооруженных сил РФ.

В СБУ заявили, что он выполнял задачу получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ Оплот.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Танки Украина-Россия Оплот Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Повод для оптимизма. Что меняется для Украины

Появляется все больше свидетельств того, что импульс в войне между Россией и Украиной довольно резко сместился в пользу украинской стороны

4 августа, 16:27
Мнения
Исследователи отмечают, что их цель — не посеять панику, а показать, что нам пора всерьез относиться к проблеме глобального потепления (Фото:Dan Gold / Unsplash)
И без ядерной войны /
Ученые предупреждают: нам уже пора готовиться к тому, что изменение климата убьет нашу цивилизацию
4 августа, 08:03
Научпоп
Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)
«Распылить внимание США» /
Почему эскалация вокруг Тайваня может быть частью совместного плана России и Китая — интервью с Рахманиным
4 августа, 07:57
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X