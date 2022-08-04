«Он очень классный». Как новый украинский танк Оплот спас жизнь экипажу — рассказ Героя Украины Пономаренко 4 августа, 18:58 Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как система сенсоров танка Оплот спасла его экипаж от засады (Фото:malyshevplant.com)

Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады Герой Украины Сергей Пономаренко рассказал, как новый украинский танк Оплот спас жизнь экипажу.

«Он очень классный. Один только пример приведу, чего только стоят сенсоры, стоящие по периметру машины. Они позволяют фиксировать, когда враг по тебе производит лазерный замер. Это очень классно – попасть в засаду почти невозможно», – рассказал Пономаренко в эфире Радио НВ.

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Заместитель командира 9-го батальона 3-й танковой бригады вспомнил случай, когда их Оплот выехал за лесополосу и эта система сенсоров предупредила, что его заметили, и уже по нему прицеливаются.

«Это позволило, во-первых, выявить засаду врага, потому что визуально техника не наблюдалась, а система сработала. А второе – сохранить экипаж. Неудивительно, что самая большая ценность в войне – это люди, солдаты. И какая бы техника классная ни была, но если некому будет ее использовать, то она бездейственна», — подчеркнул он.

В феврале 2021 года, за год до полномасштабного вторжения России в Украину, контрразведка СБУ задержала в Харькове агента вооруженных сил РФ.

В СБУ заявили, что он выполнял задачу получить для страны-агрессора техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ Оплот.

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