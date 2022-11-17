По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога: РФ ударила ракетами по инфраструктурным объектам в Днепре и Одесской области 17 ноября, 09:22 РФ снова запускает ракеты по Украине (Фото:Воздушное командование ВСУ)

Утром в четверг, 17 ноября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в ряде областей уже работает ПВО и есть попадания российских ракет в Днепре и Одесской области.

О работе ПВО в Киевской области сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram.

«Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. В области работает ПВО. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО», — отметил он.

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Заместитель главы Офиса президент Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что РФ нанесла ракетные удары по Днепру.

Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта.

«Предварительно один пострадавший. Спасатели ликвидируют последствия», — добавил он.

В Одесской области также зафиксировано попадание российских ракет по объекту инфраструктуры, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

Главы ОВА Полтавской и Черкасской областей сообщают о высокой вероятности ракетных ударов.



15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. Эта атака стала самой массовой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них сбила украинская ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.