Ракетная атака РФ: Черниговская область обесточена, в Днепропетровской области экстренные отключения света и перебои с водой

23 ноября, 16:05
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РФ снова массированно обстреляла объекты критической инфраструктуры Украины (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

РФ снова массированно обстреляла объекты критической инфраструктуры Украины (Фото:Anja van de Gronde/Unsplash)

В результате ракетных ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины в среду, 23 ноября, Черниговская область обесточена.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

По его словам, ремонтные бригады уже работают для ликвидации последствий вражеских атак и возобновления электроснабжения. Одновременно в регионе разворачиваются так называемые Пункты несокрушимости с наличием электроэнергии и связи.

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В Днепропетровской области в результате ударов РФ введены аварийные отключения света.

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Как сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, обесточены водоканалы. В регионе перебои с водой.

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«Работают все службы. Набираемся терпения и упрямства. Нас не сломали российские ракеты, не сломает и временная тьма», — резюмировал он.

23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавшие. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.

По всей Украине ввели аварийные отключения света, они могут действовать в течение суток.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Днепропетровская область Ракетные удары Отключения света Война России против Украины

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