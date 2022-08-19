Войска РФ выпустили ракеты С-300 по университету в Николаеве 19 августа, 08:43 РФ выпустила по университету в Николаеве ракеты С-300 (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

В ночь на пятницу, 19 августа, войска РФ снова обстреляли здание Черноморского национального университета им. Петра Могилы в Николаеве.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

По его словам, российские оккупанты выпустили по университету две ракеты С-300.

«Рашисты повторно обстреляли нашу Могилянку. Снова две ракеты С-300. На месте работают аварийные бригады и коммунальные службы», — отметил мэр.

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Позже глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил в своем Telegram, что по университету выпустили три ракеты.

В результате атаки повреждены окрестные жилые дома.

Предварительно, один человек получил ранения.

«В другом районе города повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет», — добавил Ким.

Спецлинии 102 и 112, которые не работали в Николаеве после вражеского обстрела, возобновили работу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Facebook.

В прошлый раз РФ выпустила ракеты по зданию университета 17 августа. Тогда же были атакованы два района города — Центральный и Корабельный. Пострадали также 27 жилых домов.

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