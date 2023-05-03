Войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона: есть погибший и раненые, снаряды попали в пассажирский вагон 3 мая, 15:09 Железнодорожный вокзал в Херсоне (Фото:favoritekherson.co)

Днем в среду, 3 мая, войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

По предварительным данным, погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.

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Также повреждена карета скорой, но медики не пострадали.

На месте работают спасательные службы.

В пресс-службе Укрзализныци добавили, что в результате атаки есть попадание в пассажирский вагон поезда, ранен проводник.

«К моменту обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии. Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции Николаев», — добавили там.

В Минздраве уточнили, что количество раненых возросло до шести человек, их госпитализируют.

Там добавили, что в результате обстрела скорой медики не пострадали.

Фото: Минздрав

Фото: Минздрав

Прокудин также уточнил, что оккупанты также обстреляли село Степановка Херсонской области. Там погибли три энергетика, которая выполняли ремонтно-восстановительные работы.

Утром 3 мая российские оккупанты нанесли удар по единственному работающему в Херсоне гипермаркету Эпицентр. Три человека погибли, еще пять получили ранения.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Левобережье региона остается во временной оккупации.







