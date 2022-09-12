Оккупанты снова атаковали Харьков: один человек погиб, четверо ранены 12 сентября, 14:01 Оккупанты снова нанесли удар по Харькову (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Днем в понедельник, 12 сентября, российские оккупанты нанесли новые удары по Харькову. Один человек погиб, четверо ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под удар попали Основянский и Киевский районы города.

В Киевском районе было попадание в дорожное покрытие.

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На месте происшествия продолжают работать медики.

Накануне вечером оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ-5. В результате без света остались Харьковская и Донецкая области. Также частично без электроэнергии Запорожская, Сумская и Днепропетровская области.

Ночью под удар РФ попал жилой дом в Новобаварском районе Харькова. Погиб один человек, еще двое были ранены.

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