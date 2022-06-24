Новый учебный год. Занятия в школах и университетах будут проходить офлайн, а во время воздушных тревог — в укрытиях 24 июня, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Тимошенко отметил, что в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации (Фото:ivan aleksic/unsplash)

В новом учебном году занятия в школах будут проходить в офлайн-режиме, а во время воздушных тревог уроки будут проводиться в укрытиях. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В настоящее время активно идет подготовка к новому учебному году. Занятия планируется начать 1 сентября преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе», — сказал он во время брифинга.

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Он добавил, что для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности: проверка учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС, а также готовность систем оповещения, в том числе для детей с нарушениями зрения и слуха.

Тимошенко отметил, что в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации и оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса с запасами воды и медикаментов.

«Проводятся тренировки касательно действий в случае объявления сигнала „Воздушная тревога“. В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии», — пояснил Тимошенко.

Ученики и студенты, которые учились в заведениях, расположенных на временно оккупированной территории, были повреждены или разрушены, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории, сказал он.

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