Онлайн или в аудитории? Каким будет новый учебный год в Украине 31 июля, 16:32 Ожидания и перспективы нового учебного года в Украине (Фото:orestligetka.ukr.net/depositphotos)

С приближением нового учебного года, украинские учебные заведения могут вернуться из онлайн-формата занятий к традиционным очным занятиям.

Согласно недавним рекомендациям Министерства образования и науки Украины, вузы и колледжи должны готовиться к проведению учебных занятий в помещениях. Также, школы активно готовятся принять учеников с 1 сентября. Восстановление уроков офлайн возможно только с соблюдением строгих условий безопасности, особенно в случае возможных воздушных атак. Это становится основным требованием для обеспечения безопасности учебных заведений во время нового учебного года.

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Новый учебный год в Украине: переход к аудиторному формату занятий

Последние годы были сложными для образовательного процесса в Украине, поскольку из-за пандемии коронавируса и полномасштабной российской агрессии, учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционный режим занятий, что привело к потере качества образования.

Министерство образования и науки Украины определяет ряд негативных последствий и проблем, связанных с онлайн обучением. Среди них:

отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями,

большой объем домашних заданий,

технические проблемы,

недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой,

ограниченное общение и отсутствие возможности получить практический опыт.

В попытке улучшить ситуацию, Министерство предоставило рекомендации о начале нового учебного года с 1 сентября 2023 года и максимального перехода к аудиторному формату занятий, при условии наличия необходимых укрытий и их достаточной вместимости. Это касается учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, профессиональных колледжей, колледжей, академий и университетов.

Стоит отметить, что письмо от Министерства образования и науки является рекомендательным и не является обязательным. Высшие учебные заведения имеют право самостоятельно определять организационные и аспекты безопасности проведения образовательного процесса, учитывая специфику своих условий и возможностей.

Переход к аудиторному формату занятий может стать шагом к улучшению качества образования в Украине после испытаний последних лет. Однако этот процесс требует внимательного планирования и учета факторов безопасности, чтобы обеспечить эффективные условия обучения для всех студентов и педагогических работников

Где продолжат дистанционный режим уроков

Министерство образования рекомендует продолжить дистанционный режим занятий там, где ситуация с безопасностью осложнена. Эти рекомендации касаются регионов, где имеются военные действия, а военные конфликты могут препятствовать осуществлению очного обучения. Прежде всего, это касается образовательных учреждений, находящихся в зоне боевых действий или где существует риск огневых ударов вражеских ракетно-стрелковых комплексов (РСЗО), систем С-300 и аналогичных.

Однако если обеспечены безопасные условия учебного процесса, то может быть учтено возвращение к оффлайн обучению. Поэтому, Министерство образования предлагает руководству учебных заведений в течение июля-августа 2023 года принимать меры по обустройству существующих укрытий, будь то специализированные или приспособленные помещения, для проведения в них занятий во время воздушных тревог.