Новый состав СНБО и Гордон в штабе Смешко. Главные новости 31 мая 31 мая, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии Игоря Смешко, а экс-президент Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность.

НВ собрало главные новости дня.

Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Совета назбезопасности и обороны Украины. Читать далее…

Порошенко возглавил партию Европейская солидарность

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию Европейская солидарность (переименованная партия Блок Петра Порошенко Солидарность). Читать далее…

АП отреагировала на резонансные заявления совладельца Квартала 95 Шефира

В Администрации президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью Детектор Медиа. Шефир считает, что закон о языке нужно отменить, а квоты — пересмотреть. По мнению Шефира, это «первый шаг для того, чтобы завершить войну». Читать далее…

Зеленский встретился с главами НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Читать далее…

Предвыборный штаб партии Смешко возглавил Гордон

Журналист Дмитрий Гордон стал главой предвыборного штаба партии Сила и Честь. Читать далее…

Парубий решил баллотироваться в Раду

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил об участии во внеочередных парламентских выборах вместе с «командой единомышленников». Читать далее…

Зеленский внес в Верховую Раду законопроект об избирательных правах военных

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О внесении изменений в Закон О выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Текст документа пока отсутствует. Читать далее…

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. Читать далее…