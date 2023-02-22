Усиленное наказание за новое нарушение. Водителям в Украине хотят ввести новые штрафы в 2023 году 22 февраля, 17:55 В Украине планируется установить новые штрафы для водителей (Фото:CC / Pictures of Money via Flickr)

Депутаты подали в Верховную Раду законопроект, регулирующий особенности управления автомобилем и перевозки в нем грузов. Для водителей предусматривается штраф, который может увеличиваться.

Депутаты Юрченко О. и Славицкая А. предоставили на рассмотрение ВР законопроект №9016 , регулирующий особенности перевозки домашних животных в автомобиле.

14 февраля 2023 депутаты зарегистрировали проект закона, предусматривающий штрафы для водителей, в случае нарушения правил перевозки животных.

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Депутаты хотят обязать водителей осуществлять перевозку животных способом, который не мешает управлять транспортным средством и соблюдать правила дорожного движения.

Условия перевозки животных в автомобилях

Для перевозки животных водителям предлагают выполнять следующие условия:

обеспечить комфорт для животного и одновременно безопасность пассажиров;

избежать влияния животного на соблюдение водителем правил дорожного движения;

выбирать специальные средства для перевозки, отвечающие стандартам безопасности;

расположение и фиксация места перевозки животного за пределами переднего сиденья;

надежное крепление любых средств для перевозки животного;

соблюдение законодательства о транспортировке животных внутри страны и за ее пределами.

Ответственность и штрафы за нарушение закона

Депутаты предлагают установить административную ответственность за нарушение правил перевозки животных.

По проекту закона предлагается взимать штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в случае повторного нарушения.

Штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ― 510 гривен. За повторное нарушение в течение года наказание составит 850 гривен.