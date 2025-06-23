Шахед с новыми возможностями. Эксперт рассказал, как россияне могут применять свои дроны с ИИ

Новый российский шахед — это уже не просто «барражирующая бомба», а средство адаптивного удара.

Российские оккупанты могут использовать новейшие дроны с камерой, системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта как для ударов по линии соприкосновения, так и для обстрелов глубокого тыла.

Об этом в интервью NV рассказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и бывший офицер Воздушных сил.

Оккупанты могут применять новые дроны как в глубоком тылу, так и на фронте, но не в одинаковой степени, считает эксперт.

«Казалось бы, удары по тыловым городам удобно осуществлять ракетами малой и средней дальности или дешевыми КАБами с УМПК [унифицированные модули планирования и коррекции], однако противник мыслит стратегически. Он учитывает, что авиационная составляющая ВСУ, особенно после поступления самолетов F-16, рано или поздно начнет вытеснять российскую авиацию с глубины 150−300 км, — отметил Храпчинский, — Соответственно, шахед становится перспективным вариантом замены: относительно дешевый, массовый, автономный, с новой электроникой и системой наведения, он уже не просто „летающая барражирующая бомба“, а средство адаптивного удара».

Однако для эффективной работы по целям в глубоком украинском тылу россиянам еще нужно пройти технологический барьер, добавил эксперт. Текущие версии дронов, даже с камерой и микро-ШИ, все еще уязвимы к РЭБ, не имеют достаточной автономности в сложных условиях и, главное, зависят от наличия связи, которая до сих пор не обеспечена на большое расстояние.

«В любом случае наша задача — не только уничтожать их в воздухе, но и не позволить завершить переход к настоящей автономии, потому что именно она сделает эти шахеды действительно опасными для глубокого тыла», — добавил Храпчинский.