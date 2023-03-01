РФ держит в Черном море большую корабельную группировку с Калибрами, угроза ракетных ударов высокая — ОК Юг 1 марта, 09:39 В ОК Юг рассказали, какой может быть ракетная атака со стороны РФ (Фото:Минобороны РФ)

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. РФ вывела в в Черное море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей с общим залпом в 32 Калибра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Угроза считается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, они не выводили сразу так много. Сейчас мы наблюдаем, что есть и активность вражеской авиации», — отметила Гуменюк.

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По ее словам, РФ необязательно будет массировано атаковать Украину ракетами. Это могут быть точечные удары или атаки волнами.

«Но такая готовность безусловно говорит о высокой угрозе, надо быть очень бдительными», — подчеркнула она.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.

