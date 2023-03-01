РФ держит в Черном море большую корабельную группировку с Калибрами, угроза ракетных ударов высокая — ОК Юг

1 марта, 09:39
Поделиться:
В ОК Юг рассказали, какой может быть ракетная атака со стороны РФ (Фото:Минобороны РФ)

В ОК Юг рассказали, какой может быть ракетная атака со стороны РФ (Фото:Минобороны РФ)

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. РФ вывела в в Черное море 15 кораблей, среди которых пять ракетоносителей с общим залпом в 32 Калибра.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Угроза считается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, они не выводили сразу так много. Сейчас мы наблюдаем, что есть и активность вражеской авиации», — отметила Гуменюк.

Видео дня

По ее словам, РФ необязательно будет массировано атаковать Украину ракетами. Это могут быть точечные удары или атаки волнами.

«Но такая готовность безусловно говорит о высокой угрозе, надо быть очень бдительными», — подчеркнула она.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки.

https://www.youtube.com/watch?v=u7d2u_j77o8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Черное море Ракеты Боевые корабли Ракетные удары Военные корабли Война России против Украины Калибр

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X