РФ может сегодня снова атаковать ракетами Украину — Воздушные силы 6 декабря, 09:07 В Воздушных силах предупреждают об угрозе нового ракетного удара со стороны РФ (Фото:Полиция Киевской области)

Во вторник, 6 декабря, Россия может нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Во-первых, праздник. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10−11 октября, 17−18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили», — отметил он.

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Игнат призвал украинцев не забывать об угрозе и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«Нужно быть к этому готовым. Вся нация украинская должна жить в таких реалиях, без всякой паники, с холодным умом. А ВСУ будут делать то, что делают лучше всего — защищать граждан, свое государство», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Воздушные силы готовы к такому сценарию.

В понедельник, 5 декабря, Россия совершила новую ракетную атаку по Украине. Около 13:10 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, включая Киев, в нескольких областях слышна работа ПВО.

На фоне ракетной атаки сообщалось о новых отключениях электроэнергии в Одессе, Сумах, Житомире, Кривом Роге.

В Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

Одна из российских ракет упала на территории сельхозпредприятия в Молдове, но не взорвалась.

По данным Генштаба, Россия выпустила по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр. Из этого числа более 60 ракет уничтожили подразделения ПВО Сил обороны Украины.

