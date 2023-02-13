Не отказались от массированных атак. РФ может готовить новый ракетный удар 24 февраля — ОК Юг 13 февраля, 09:18 В ОК Юг сообщили, когда РФ может совершить новый массированный ракетный обстрел (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия не отказалась от тактики массированных атак на Украину. Как отметили в ОК Юг, новая ракетная атака может произойти ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, обычно от одного массированного ракетного обстрела до следующего проходит до двух недель.

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«И можем заметить, что от предыдущего к следующему — как раз 24 февраля. Помня о тяготении врага к сакральным датам, надо быть начеку», — заявила Гуменюк.

Она добавила, что по состоянию на понедельник, 13 февраля, в Черном море до 12 единиц возросло количество российских кораблей, два из них являются носителями ракет Калибр.

«Это говорит о том, что враг не отказался от ракетных атак», — отметила Гуменюк.

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Россия осуществила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие Силы обороны Украины уничтожили 61 крылатую ракету.

