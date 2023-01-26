«У РФ есть 40 Кинжалов». Интервью NV со спикером Воздушных сил Юрием Игнатом о ракетных и дроновых атаках России 26 января, 18:40 Эксклюзив NV Юрий Игнат (Фото:Воздушные силы)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV рассказал все подробности последней воздушной атаки на Украину.

— Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, а днем — ракетами. Киевская городская военная администрация говорит о том, что целью ночного запуска дронов Шахед было не только поражение наземных целей. В КГГА считают, что россияне используют новую тактику комбинированного воздушного удара, дабы определять и истощать украинские силы ПВО. Могли бы вы нам больше рассказать об этом?

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— Больше здесь уже не расскажешь, потому что об этой «новой» тактике я уже рассказываю не первый месяц. Они в первые недели использовали дроны днем для того, чтобы посмотреть, как мы реагируем, как противовоздушная оборона способна их сбивать, какими средствами, в какое время суток и т. д. Вот и выбрали они для себя наиболее удачный момент запуска — это 22:30—23:00 по киевскому времени. Осуществляются запуски этих дронов, и только в три-четыре ночи завершается атака дронами.

Они видят реакцию нашей противовоздушной обороны, во-первых. В какой-то степени истощают технику, людей, истощают наш боекомплект. И также понятно, что видят, где были те пуски ракет, откуда они осуществлялись и таким образом производят определенные корректировки последующих ударов.

Поэтому ничего нового они в конце концов не придумали. Вы видите, дроны-камикадзе уже сбиваются практически на 100%, уже найдено противоядие против них. 45 дронов были уничтожены в новогоднюю ночь и в следующий раз уничтожены 39, если я не ошибаюсь, с 1 на 2 января.

— Если говорить о минувшей ночи, сообщали, что было уничтожено 24 дрона-камикадзе из 24. Единственное, что непонятно: кажется, в ту же ночь мы увидели попадание в промышленный объект на Днепропетровщине. Они стреляли не только Шахедами ночью?

— Конечно, не только Шахедами. Была вероятность применения ракет Х-22 сначала, а вероятно, что это было что-то из баллистики. Это может быть какая-то из баллистических ракет, в том числе не исключено, что и Кинжал.

— Российские оккупанты очень редко используют Кинжалы. А могли бы вы объяснить, с чем это связано? И сейчас, когда мы видим их снова в воздухе над Украиной, как это, по вашему мнению, следует трактовать?

— Если бы их еще и видеть в воздухе над Украиной. Мы знаем, что ракета эта непростая. Этих ракет у них мало, поэтому эти ракеты они применяют редко и в каких-то крайне важных ситуациях, когда они им нужны. Потому что мы знаем, что около 40 ракет такого типа были у них на вооружении.

К сожалению, мы не можем противодействовать этим ракетам. Потому что ракета запускается с воздушного носителя, с МиГ-31К, летит очень высоко, очень быстро и уже при заходе на цель летит по баллистической траектории с большой скоростью. Поэтому она недоступна нам для уничтожения, к сожалению.

— 40 ракет Кинжал у них на вооружении? Или в каком-то конкретном месте?

— Приблизительно было до начала войны. Они их использовали, но уже, согласно данным Главного управления разведки, им удалось еще спустя некоторое время изготовить еще небольшое количество. Было до 40 ракет в последней сводке нашего Главного управления разведки. Надо воспринимать это как условную цифру в конце концов.

— Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что силы ПВО уничтожили 47 из 55 крылатых ракет. И там есть интересный момент: три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Я видел комментарий, что они просто промазали. А что вы об этом знаете и как это, управляемые ракеты, которые промазали?

— Речь идет о том, что, вероятно, не сбиты, но не достигли своих целей. Одна ракета была, очевидно, сбита, управляемая, одна из четырех. А те три — давайте говорить, что промазали. Пожалуй, это будет более точно сказано.

— Киевская область остается топ-приоритетом. 15 беспилотников были сбиты украинскими военными, около 20 ракет летели именно в Киевскую область. Какие еще из украинских регионов в приоритете у РФ?

— Столица всегда. Это сердце Украины. [Киев] всегда был целью № 1 для врага. Возможно, не сама столица, а объекты инфраструктуры, важные государственные объекты и т. д.

Кроме того, мы знаем, что Днепропетровщина, Николаев, Запорожская область. Как показывает ночная атака дронами, так и сейчас ракетами, все это летело в центр нашей страны. Где-то на подступах они были перехвачены, где-то еще на юге страны. На юге страны и в столице было уничтожено примерно одинаковое количество этих ракет.

— Видел информацию, что шесть самолетов ТУ-95МС вылетали из Мурманской области. Я не являясь военным экспертом, пытался понять, откуда они там вылетали. Увидел, что там есть военный аэродром Североморск-3. Можем ли мы говорить, что летели оттуда? Почему я об этом спрашиваю: украинские граждане очень надеются, что дальше на этот Североморск-3 прилетит «бавовна», такое мы уже видели. Как вы думаете, можем ли мы чего-то подобного ожидать?

— Кажется, Оленегорск, такой населенный пункт фигурировал. В конце концов я ограничился в сообщении Мурманской областью.

Прилетит — так прилетит. Будем радоваться очередному хлопку, если прилетит. Я думаю, что все будут радоваться, что есть такой красивый хлопок, который прилетает именно туда и в нужное время, нужное место.

— Мы также видели в пропагандистских российских медиа и в этих так называемых Z-каналах информацию о том, что именно во время этой ракетной атаки дебютировали иранские ракеты. Можем ли мы сейчас утверждать, что они были? Или их не было?

— Мы отслеживаем, у нас есть определенные службы, но думаю, что не стоит комментировать все, что рассказывают. Они же уничтожают в день по пять наших самолетов.

— И американская разведка предупреждала о том, что Иран передаст Российской Федерации баллистические ракеты. Что мы о них знаем?

— Мы знаем о них, что есть в открытых источниках, данные военной разведки. Это ракеты баллистические, дальность 300−700 км. Да, пока нет у нас средств, которые могут их сбивать. Это для нас новые вызовы, новые угрозы, на которые нужно будет реагировать.

Как видим, мир уже реагирует на потенциально возможные угрозы. В Украине будут появляться средства, которые могут сбивать их. А еще лучше уничтожать их именно на позициях. Это лучший способ против баллистики — действовать именно поражением позиций, откуда их запускают.

— Эксперты говорят, что если реально появится иранская баллистическая ракета на территории Украины, это означает, что наши западные партнеры наконец-то предоставят Украине дальнобойное оружие, о котором мы говорим. Верите ли вы в подобные привязки друг к другу?

— Думаю, что дальнобойное оружие для Украины — вопрос времени. Я думаю, что уже есть определенные сдвиги в этом плане. Мы слышали выступление и президента Украины и других политических деятелей, военных руководителей. Если танковый вопрос сдвинулся с места, дальше речь пойдет о дальнобойном оружии и уже самолетах. Самолеты — это самое дальнобойное оружие, которое может с воздуха наносить удары на еще большую дальность. Главное — средства поражения, которые нам будут передаваться к тем самолетам, если такое решение о самолетах будет принято.

— 25 января был день рождения президента Украины Владимира Зеленского, 45-летие он праздновал. Кто поздравил Путина с днем рождения, когда взрывы произошли на Крымском мосту. Ожидали ли мы, что под такую дату россияне будут планировать атаку?

— Это не ко мне вопрос, я бы не хотел на него отвечать. Поймите правильно, мои слова будут сразу использованы на разных телеграм-каналах. Пусть обсуждают это другие военные эксперты.

— Хочу расспросить о Patriot. Каков прогресс? Когда они реально будут в Украине?

— Безусловно, военные уже тренируются. Сроки указанные условны — это несколько месяцев, потому что комплекс непростой. Подробные и точные сроки никто говорить не будет, это понятно — такова позиция наших партнеров.

Поэтому уже озвучено: это штат Оклахома, люди уже учатся и не только на Patriot, есть IRIS-T, NASAMS, есть Aspide и другие системы, которые нам предоставили партнеры. Это не только для Воздушных сил, но и ПВО Сухопутных войск.

Очень осторожно нужно говорить о сроках, речь идет об условных сроках.

Но речь будет идти о нескольких месяцах, как раз пока будет все выяснено — как, что, куда, каким образом доставлять. Есть куча много сопутствующих вопросов, кроме самого комплекса. За то время уже и специалисты получат немного определенного опыта. И то количество батарей, которое нам обещали, возможно, будут уже вместе со специалистами одновременно подготовлены для боевой работы.