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Новый радар для обнаружения орудий и ракетных комплексов успешно прошел полевые испытания - видео

Сегодня, 13:45
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Новый радар для обнаружения орудий и ракетных комплексов успешно прошел полевые испытания - видео - фото

Укроборонпром

1Л220УК существенно превосходит характеристики радаров, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ

Украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от научно-производственного комплекса Искра успешно прошел полевые испытания.

Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Как отмечается, по своим тактико-техническим характеристикам он существенно превосходит контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

"Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов. Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет", - рассказали в госконцерне.

Кроме того, мощность нового радара дает возможность разместить его в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

Теги:   Укроборонпром Вооружение Виноградари

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