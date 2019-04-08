Новый радар для обнаружения орудий и ракетных комплексов успешно прошел полевые испытания - видео Сегодня, 13:45 1879 Цей матеріал також доступний українською Укроборонпром 1Л220УК существенно превосходит характеристики радаров, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ Укроборонпром

Украинский контрбатарейный радар 1Л220УК от научно-производственного комплекса Искра успешно прошел полевые испытания.

Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Как отмечается, по своим тактико-техническим характеристикам он существенно превосходит контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

"Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов. Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет", - рассказали в госконцерне.

Кроме того, мощность нового радара дает возможность разместить его в нескольких десятках километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.