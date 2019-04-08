Новый радар для обнаружения орудий и ракетных комплексов успешно прошел полевые испытания - видео
Украинский контрбатарейный
радар 1Л220УК от научно-производственного комплекса Искра успешно прошел
полевые испытания.
Об этом сообщили
в Укроборонпроме.
Как отмечается,
по своим тактико-техническим характеристикам он существенно превосходит контрбатарейные
радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.
"Контрбатарейный
радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника.
Благодаря мощной радиолокационной станции, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит"
траектории их полетов. Это позволяет определить на расстоянии десятков
километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем
залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и
тактических ракет", - рассказали в госконцерне.
Кроме того, мощность
нового радара дает возможность разместить его в нескольких десятках километров
от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.