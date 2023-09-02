Начнет работу в ближайшие дни. Ермак встретился с новым послом Бразилии в Киеве 2 сентября, 03:07 Глава ОП Ермак и посол Бразилии в Украине Нортон де Андраде Мелло Рапеста (Фото:president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послом Бразилии Нортоном де Андраде Мелло Рапестой и обсудил пути укрепления двусторонних отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Во время общения представители обеих стран обсудили вопросы двусторонних отношений. Ермак поблагодарил за приобщение Бразилии к реализации Украинской формулы мира и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этом вопросе.

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«Новый Посол Украины в Бразилии должен начать свою работу в ближайшие дни. Убежден, (что — ред.) это будет иметь важное значение для развития нашего сотрудничества», — отметил Ермак.

Обе стороны также согласовали необходимость усилить уровень осведомленности бразильского общества о событиях в Украине.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил действующего заместителя главы МИД Андрея Мельника послом в Бразилии.

