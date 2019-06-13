Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют Сегодня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко/Facebook Новый пешеходный мост будет закрыт до завтра Виталий Кличко/Facebook

В Киеве временно закроют новый пешеходный мост для проведения технологических работ.

Об этом у себя в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.



«До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что „улегся“ гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать, помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку», — написал он.

По словам киевского мэра, уже завтра мост снова будет открыт.

Кличко также отметил, что на стеклянных элементах моста установят супербронированное стекло.

«Стеклянные элементы на мосту останутся. Они — абсолютно безопасны», — добавил Кличко.

Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылсямелкими трещинами.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.



По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.