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Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют

Сегодня, 14:38
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Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют - фото

Виталий Кличко/Facebook

Новый пешеходный мост будет закрыт до завтра

В Киеве временно закроют новый пешеходный мост для проведения технологических работ.

Об этом у себя в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

«До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что „улегся“ гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать, помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку», — написал он.

По словам киевского мэра, уже завтра мост снова будет открыт.

Кличко также отметил, что на стеклянных элементах моста установят супербронированное стекло.

«Стеклянные элементы на мосту останутся. Они — абсолютно безопасны», — добавил Кличко.

Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылсямелкими трещинами.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.

По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.

Теги:   Виталий Кличко Киев

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