Новый пешеходный мост в Киеве временно закроют
В Киеве временно закроют новый пешеходный мост для проведения технологических работ.
Об этом у себя в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.
«До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это необходимо, потому что „улегся“ гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать, помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку», — написал он.
По словам киевского мэра, уже завтра мост снова будет открыт.
Кличко также отметил, что на стеклянных элементах моста установят супербронированное стекло.
«Стеклянные элементы на мосту останутся. Они — абсолютно безопасны», — добавил Кличко.
Напомним, 25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.
На следующий день после открытия стеклянный пол моста покрылсямелкими трещинами.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, неизвестные с помощью металлического предмета или камня повредили верхнюю стеклянную пленку, которая защищает бронированное стекло.
По приблизительным подсчетам в первые дни открытия на новом пешеходно-велосипедном мосту Киева находились от 8 до 15 тысяч посетителей.