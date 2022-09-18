Оккупанты заявили о новом обстреле колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные 18 сентября, 13:18 В результате взрыва в колонии в Еленовке 29 июля погибли несколько десятков украинских военнопленных (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Оккупационная администрация Донецка в воскресенье, 18 августа, заявила об обстреле исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной РФ территории Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

Российские оккупанты заявляют, что во время обстрела погиб один украинский военнопленный и еще четверо получили ранения.

Оккупационные власти Донецка обвиняют украинских военных в «обстреле».

Видео дня

Украинская сторона официально пока не комментировала эту ситуацию. Так же пока нет комментариев от Ассоциации семей защитников Азовстали и пресс-службы батальона Азов.

Фото: Пропагандистский ресурс Донецкое агентство новостей / скриншот

Фото: ШТАБ ТерО российской террористической организации "ДНР"

Еленовская казнь. Что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии в «ДНР»



Утром 29 июля российские медиа сообщили о якобы обстреле колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные защитники Мариуполя, среди которых и бойцы полка Азов.

Российские СМИ писали, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. По данным Офиса генерального прокурора, в результате обстрела погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В минобороны РФ на следующий день после трагедии опубликовали список 42 погибших, в полку Азов частично подтвердили эти данные.

Однако РФ так и не предоставила украинским властям официальные списки убитых и раненых в Еленовке.

Кремлевские пропагандисты продвигают версию о том, что колонию обстреляла украинская сторона из РСЗО HIMARS.

Генштаб ВСУ опроверг обвинения РФ, что удар нанесли украинские военные. По информации Генштаба, россияне, убив украинских военных в Еленовке, пытались скрыть пытки и убийства пленных, а также преследовали цель обвинить ВСУ в «военных преступлениях».

И.о. командира полка Азов майор Никита Надточий заявил, что полк Азов расценивает удар по колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные, как акт публичной казни, совершенный Россией из-за безнаказанности.

В Главном управлении разведки МО Украины заявили, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина, близкого к российскому диктатору Владимиру Путину.

По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных из Азовстали. Часть защитников Украины была переведена туда за два дня до трагедии.

В СБУ также добавили, что, согласно анализу видео из соцсетей, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна — это может указывать на то, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания.

Расследователи InformNapalm заявляют, что россияне могли использовать термобарическое оружие в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке, чтобы сжечь пленных во сне.

Журналисты CNN, опираясь на анализ видео и фото из колонии в Еленовке, спутниковые снимки, экспертные оценки криминалистов и военных аналитиков, исключают удар из систем HIMARS по тюрьме в Еленовке.

Позже версию о внутреннем взрыве подтвердили и в Офисе генпрокурора. Там считают, что источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке, вероятно, стал термобарический боеприпас.

Украина в ОБСЕ заявила, что имеет достаточно доказательств спланированного РФ массового убийства украинских пленных в Еленрвке

Киев требует от мира расследовать произошедшее в Еленовке. Украина обратилась к Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста (МККК), как к гарантам договоренностей касательно защитников Азовстали, которые были взяты в плен в Мариуполе и были перевезены на оккупированную РФ часть Донбасса (так называемую «ДНР»).

В ООН пообещали установить факты теракта РФ в Еленовке. 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готовит группу экспертов по расследованию гибели пленных в Еленовке.

Два дня спустя после трагедии на место пытались попасть сотрудники Красного Креста, однако тогда россияне их не пустили.

За почти два месяца от трагедии в Еленовке так и не появилась информация о расследовании ООН или Красного Креста.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.